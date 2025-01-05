Инфляция ускорилась под конец года в Казахстане

По итогам декабря темпы роста цен на товары и услуги ускорились до 9,6%. Сильнее всего подорожали платные услуги (на 13,3%), а также непродовольственные товары (на 8,3%). Подробнее читайте на NUR.KZ.

Ноябрь отметился небольшим снижением темпов роста цен в Казахстане – с 8,5% до 8,4%. Однако, согласно данным Бюро национальной статистики, декабрь решил закончить 2024 год ускорением инфляции до 8,6%.

В целом за месяц цены выросли на 0,9%. Сильнее всего в декабре подорожали продовольственные товары – сразу на 1,1%. Вполне возможно, что повышение было связано с новогодними праздниками и закупкой продуктов для новогоднего стола.

А вот платные услуги и непродовольственные товары в среднем показали одинаковый прирост цен – на 0,8% за месяц.

Из овощей сильнее всего за прошедший месяц подорожали огурцы (на 31,3%), помидоры (на 13,2%), сладкий перец (на 10,4%), картофель (на 6,6%) и капуста (на 5,1%). Отметилась также подорожанием соленая сельдь (на 4,1%).

Также за месяц подорожали услуги гостиниц (на 3,1%), заведений общепита и бань (на 2%). Также в декабре стала дороже аренда жилья (на 2,8%).

Среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на планшеты (на 12,8%) и мелкие электрические изделия (на 5,5%).

Что сильнее всего подорожало в 2024 году

В годовом разрезе заметнее всего выросли цены в сфере платных услуг – сразу на 13,3%. Непродовольственные товары показали прирост на 8,3%, а продовольственные – на 5,5%.

В региональном разрезе самая высокая инфляция по итогам декабря была зарегистрирована в Астане – 10,7%. Следом идут Карагандинская и Северо-Казахстанская области – 9,6% и 9,3% соответственно.

В Алматы за год цены выросли на 9,2%, а в Шымкенте – на 7,4%. Акмолинская область отличилась самой низкой инфляцией – 6,6%.

Инфляция по регионам в 2024 году. Инфографика: Бюро национальной статистики

Особенно сильно подорожали коммунальные услуги: тарифы на холодную воду выросли на 43,1%, а на горячую воду – на 19,2%. Сотовая связь подорожала на 27%, водоотведение – на 25,7%, отопление – на 22,3%, а электроэнергия – на 18,4%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал за год на 24,9%, а в городских автобусах – на 11,8%.

Что касается непродовольственных товаров, то за год сильнее всего выросли цены на ноутбуки – сразу на 67,3%. Следом идут беспроводные наушники – плюс 55,2%, флеш-накопители – плюс 54,9%, а также планшеты – плюс 45,7%. За год также подорожали сжиженный газ и твердое топливо – на 10,1% и 10,4% соответственно.

Из продуктов питания цены на картофель выросли на 37,7%, сладкий перец – на 25,5%, оливковое масло – на 23%, репчатый лук – на 21,2%, помидоры – на 20,3%, огурцы – на 18,8%.

Стоит отметить, что несмотря на тот факт, что темпы роста цен на товары и услуги по итогам декабря действительно ускорились, в годовом разрезе инфляция замедляется – в начале 2024 года она составляла 9,8%.