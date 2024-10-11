Где самая дорогая "коммуналка" в Казахстане

Стоимость коммунальных услуг сильно зависит от региона страны. Например, самое дорогое отопление – в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане наблюдается значительный рост тарифов на коммунальные услуги, который по итогам сентября достиг 15,6%.

Стоимость коммунальных услуг существенно различается в разных регионах страны: самое дорогое отопление – в Алматы, самая дорогая горячая вода – в Караганде, а холодная вода – в Актау.

Тарифы на электроэнергию в Казахстане рассчитываются по трем уровням потребления и зависят от наличия или отсутствия электроплит у потребителей.

За последний год в Казахстане сильно выросли тарифы на коммунальные услуги – по итогам сентября их рост достиг 15,6%, притом что в целом сфера платных услуг в стране подорожала лишь на 13,6%.

Так, по данным Бюро национальной статистики, по итогам сентября тарифы на комуслуги в среднем установились на следующем уровне:

оплата на содержание жилища, за 1 кв. м – 50,47 тенге ;

; центральное отопление, за 1 Гкал – 5 255,08 тенге ;

; горячая вода, за 1 куб. м – 419,31 тенге ;

; холодная вода, за 1 куб. м – 92,93 тенге ;

; водоотведение, за 1 куб. м – 86,22 тенге ;

; вывоз мусора, за месяц с человека – 491 тенге.

При этом стоимость электроэнергии в Казахстане рассчитывается по трем уровням отдельно для граждан, которые используют электроплиты, и отдельно для тех, у кого их нет. Средние цены варьируются от 2 161 тенге до 3 543 тенге за 100 кВт/час.

Средняя стоимость коммунальных услуг в Казахстане

в сентябре 2024 года Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м ₸50 Отопление центральное, за 1 Гкал2) ₸5 255 Горячая вода, за 1 куб.м. ₸419 Холодная вода, за 1куб.м. ₸93 Водоотведение, за 1куб.м. ₸86 Вывоз мусора, за месяц с человека ₸491 Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения использующего электрические плиты, 100 кВт/ч 1 уровень ₸2 161 2 уровень ₸2 838 3 уровень ₸3 523 Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения не использующего электрические плиты, 100 кВт/ч 1 уровень ₸2 190 2 уровень ₸2 853 3 уровень ₸3 543 По данным Бюро национальной статистики

Стоит также понимать, что рост цен не происходит одинаково во всех регионах страны, соответственно, и стоимость тарифов сильно отличается.

Центральное отопление

Так, например, дороже всего центральное отопление в среднем обходится жителям Алматы (7 369,38 тенге за 1 Гкал). Следом идут Атырау (6 563,26 тенге) и Шымкент (5 953,64 тенге).

Самые низкие средние тарифы зафиксированы в Кокшетау (2 505,64 тенге). А в Астане они чуть выше – 3 599,05 тенге.

Средняя стоимость отопления в городах Казахстана Регион Отопление центральное, за 1 Гкал Астана ₸3 599,05 Алматы ₸7 369,38 Шымкент ₸5 953,64 Актау ₸3 519,61 Актобе ₸4 616,82 Атырау ₸6 563,26 Жезказган ₸3 174,61 Кокшетау ₸2 505,64 Караганда ₸5 593,44 Қонаев ₸3 532,52 Костанай ₸5 395,59 Кызылорда ₸3 333,08 Уральск ₸4 886,69 Усть-Каменогорск ₸4 024,17 Павлодар ₸4 192,73 Петропавловск ₸4 688,38 Семей ₸4 473,36 Талдыкорган ₸3 912,22 Тараз ₸3 747,07 Туркестан ₸3 207,56 По данным Бюро национальной статистики

Горячая вода

Самая дорогая горячая вода подается в Караганде (583,12 тенге в среднем за 1 кубометр). Следом идут Алматы (548,27 тенге за куб. м) и Костанай (438,22 тенге).

Самый низкий средний тариф – в Астане (185,61 тенге). При этом официальных данных по Шымкенту, Кокшетау, Кызылорде и Туркестану нет.

Холодная вода

А вот холодная вода стоит дороже всего в Актау (343,91 тенге в среднем за куб. м). С сильным отставанием на втором месте расположился Актобе (181,73 тенге), а третье досталось Караганде (150,06 тенге).

В Астане кубометр воды в среднем стоит 89,34 тенге, в Алматы – 56,47 тенге, а в Шымкенте – 85,2 тенге. Самая дешевая холодная вода подается в Жезказгане – в среднем 46 тенге за куб. м.

Водоотведение

Что касается водоотведения, то здесь отличилась Караганда – 213 тенге в среднем за кубометр. Следом идут Кокшетау и Актобе – 108,42 тенге и 99,25 тенге соответственно.

В Алматы ценник составил 32,74 тенге, в Астане – 68,12 тенге, а в Шымкенте – 61,10 тенге. Жезказган и здесь отличился самыми низкими средними тарифами – 19,92 тенге за кубометр.

Средние тарифы на воду и водоотведение в Казахстане Регион Горячая вода Холодная вода Водоотведение Астана ₸185,61 ₸89,34 ₸68,12 Алматы ₸548,27 ₸56,47 ₸32,74 Шымкент ... ₸85,20 ₸61,10 Актау ₸266,34 ₸343,91 ₸80,91 Актобе ₸266,48 ₸181,73 ₸99,25 Атырау ₸319,34 ₸122,06 ₸66,17 Жезказган ₸344,04 ₸46,22 ₸19,92 Кокшетау ... ₸128,96 ₸108,42 Караганда ₸583,12 ₸150,06 ₸213,00 Қонаев ₸275,39 ₸76,25 ₸66,05 Костанай ₸438,22 ₸103,76 ₸89,89 Кызылорда ... ₸49,05 ₸51,70 Уральск ₸259,00 ₸69,90 ₸75,30 Усть-Каменогорск ₸326,78 ₸82,17 ₸87,14 Павлодар ₸229,96 ₸98,24 ₸36,50 Петропавловск ₸279,45 ₸94,33 ₸87,41 Семей ₸328,62 ₸79,52 ₸67,20 Талдыкорган ₸253,06 ₸76,16 ₸81,76 Тараз ₸280,64 ₸92,64 ₸37,74 Туркестан ... ₸69,09 ₸78,56 По данным Бюро национальной статистики

Вывоз мусора

За вывоз мусора больше всего платят жители Алматы – 719 тенге в среднем за человека в месяц. Высокие ценники также в Кокшетау и Актау – 539 тенге и 504 тенге соответственно.

В Астане средний тариф составляет 390 тенге, а в Шымкенте – 395 тенге. В Туркестане он в среднем ниже всего – 226 тенге в месяц.

Содержание жилища

Самые высокие тарифы за содержание жилища зафиксированы в Астане – 68,55 тенге в среднем за квадратный метр. Следом идет Жезказган – 65 тенге, а замыкает тройку лидеров Қонаев – 63,2 тенге.

В Алматы средний ценник составляет 43,35 тенге, в Шымкенте – 27 тенге, а в Кызылорде самые низкие средние тарифы за содержание жилища – 23,76 тенге за "квадрат".

Средние тарифы на оплату содержания жилья и вывоз мусора

в Казахстане Регион Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м Вывоз мусора, за месяц с человека Астана ₸69 ₸390 Алматы ₸43 ₸719 Шымкент ₸27 ₸395 Актау ₸55 ₸504 Актобе ₸45 ₸417 Атырау ₸52 ₸380 Жезказган ₸65 ₸347 Кокшетау ₸47 ₸539 Караганда ₸35 ₸390 Қонаев ₸63 ₸370 Костанай ₸58 ₸453 Кызылорда ₸24 ₸388 Уральск ₸61 ₸496 Усть-Каменогорск ₸49 ₸431 Павлодар ₸32 ₸490 Петропавловск ₸42 ₸480 Семей ₸40 ₸470 Талдыкорган ₸29 ₸380 Тараз ₸29 ₸280 Туркестан ₸30 ₸226 По данным Бюро национальной статистики

Электроэнергия

Отдельно стоит отметить стоимость электроэнергии в разных городах. Во-первых, тарифы на нее делятся на три уровня потребления: чем больше тратишь, тем выше становится тариф за 100 киловатт в час (кВат/ч).

Также стоимость тарифа зависит от того, используют ли жители электроплиту или нет. Для первых, как правило, киловатты будут дешевле.

Так, в зависимости от города тарифы первого уровня для граждан, которые используют электроплиты, варьируются от 1 121 тенге за 100 кВат/ч до 2 761 тенге. Для второго уровня диапазон составляет от 1 418 тенге до 3 434 тенге, а для третьего – от 1 774 тенге до 4 293 тенге.

У тех граждан, которые не используют электроплиты, тарифы первого уровня варьируются от 1 092 тенге до 2 679 тенге. Второй уровень начинается от 1 419 тенге, а заканчивается ценником в 3 434 тенге. У третьего диапазон от 1 774 тенге до 4 293 тенге.

Самые низкие средние тарифы для всех уровней потребления электроэнергии зафиксированы в Актобе, а самые высокие – на первом уровне наблюдаются в Костанае, а на втором и третьем – в Алматы и городе Қонаев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги в Алматы. При этом с 1 сентября в мегаполисе действуют дифференцированные тарифы на воду, которые будут повышаться для слишком расточительных граждан.