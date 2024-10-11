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Где самая дорогая "коммуналка" в Казахстане

Опубликовано:

Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость коммунальных услуг сильно зависит от региона страны. Например, самое дорогое отопление – в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане наблюдается значительный рост тарифов на коммунальные услуги, который по итогам сентября достиг 15,6%.
  • Стоимость коммунальных услуг существенно различается в разных регионах страны: самое дорогое отопление – в Алматы, самая дорогая горячая вода – в Караганде, а холодная вода – в Актау.
  • Тарифы на электроэнергию в Казахстане рассчитываются по трем уровням потребления и зависят от наличия или отсутствия электроплит у потребителей.

За последний год в Казахстане сильно выросли тарифы на коммунальные услуги – по итогам сентября их рост достиг 15,6%, притом что в целом сфера платных услуг в стране подорожала лишь на 13,6%.

Так, по данным Бюро национальной статистики, по итогам сентября тарифы на комуслуги в среднем установились на следующем уровне:

  • оплата на содержание жилища, за 1 кв. м – 50,47 тенге;
  • центральное отопление, за 1 Гкал – 5 255,08 тенге;
  • горячая вода, за 1 куб. м – 419,31 тенге;
  • холодная вода, за 1 куб. м – 92,93 тенге;
  • водоотведение, за 1 куб. м – 86,22 тенге;
  • вывоз мусора, за месяц с человека – 491 тенге.

При этом стоимость электроэнергии в Казахстане рассчитывается по трем уровням отдельно для граждан, которые используют электроплиты, и отдельно для тех, у кого их нет. Средние цены варьируются от 2 161 тенге до 3 543 тенге за 100 кВт/час.

Средняя стоимость коммунальных услуг в Казахстане
в сентябре 2024 года
Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м ₸50
Отопление центральное, за 1 Гкал2) ₸5 255
Горячая вода, за 1 куб.м. ₸419
Холодная вода, за 1куб.м. ₸93
Водоотведение, за 1куб.м. ₸86
Вывоз мусора, за месяц с человека ₸491
Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения использующего электрические плиты, 100 кВт/ч
1 уровень ₸2 161
2 уровень ₸2 838
3 уровень ₸3 523
Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения не использующего электрические плиты, 100 кВт/ч
1 уровень ₸2 190
2 уровень ₸2 853
3 уровень ₸3 543
По данным Бюро национальной статистики
Стоит также понимать, что рост цен не происходит одинаково во всех регионах страны, соответственно, и стоимость тарифов сильно отличается.

Центральное отопление

Так, например, дороже всего центральное отопление в среднем обходится жителям Алматы (7 369,38 тенге за 1 Гкал). Следом идут Атырау (6 563,26 тенге) и Шымкент (5 953,64 тенге).

Самые низкие средние тарифы зафиксированы в Кокшетау (2 505,64 тенге). А в Астане они чуть выше – 3 599,05 тенге.

Средняя стоимость отопления в городах Казахстана
Регион Отопление центральное, за 1 Гкал
Астана ₸3 599,05
Алматы ₸7 369,38
Шымкент ₸5 953,64
Актау ₸3 519,61
Актобе ₸4 616,82
Атырау ₸6 563,26
Жезказган ₸3 174,61
Кокшетау ₸2 505,64
Караганда ₸5 593,44
Қонаев ₸3 532,52
Костанай ₸5 395,59
Кызылорда ₸3 333,08
Уральск ₸4 886,69
Усть-Каменогорск ₸4 024,17
Павлодар ₸4 192,73
Петропавловск ₸4 688,38
Семей ₸4 473,36
Талдыкорган ₸3 912,22
Тараз ₸3 747,07
Туркестан ₸3 207,56
По данным Бюро национальной статистики

Горячая вода

Самая дорогая горячая вода подается в Караганде (583,12 тенге в среднем за 1 кубометр). Следом идут Алматы (548,27 тенге за куб. м) и Костанай (438,22 тенге).

Самый низкий средний тариф – в Астане (185,61 тенге). При этом официальных данных по Шымкенту, Кокшетау, Кызылорде и Туркестану нет.

Холодная вода

А вот холодная вода стоит дороже всего в Актау (343,91 тенге в среднем за куб. м). С сильным отставанием на втором месте расположился Актобе (181,73 тенге), а третье досталось Караганде (150,06 тенге).

В Астане кубометр воды в среднем стоит 89,34 тенге, в Алматы – 56,47 тенге, а в Шымкенте – 85,2 тенге. Самая дешевая холодная вода подается в Жезказгане – в среднем 46 тенге за куб. м.

Водоотведение

Что касается водоотведения, то здесь отличилась Караганда – 213 тенге в среднем за кубометр. Следом идут Кокшетау и Актобе – 108,42 тенге и 99,25 тенге соответственно.

В Алматы ценник составил 32,74 тенге, в Астане – 68,12 тенге, а в Шымкенте – 61,10 тенге. Жезказган и здесь отличился самыми низкими средними тарифами – 19,92 тенге за кубометр.

Средние тарифы на воду и водоотведение в Казахстане
Регион Горячая вода Холодная вода Водоотведение
Астана ₸185,61 ₸89,34 ₸68,12
Алматы ₸548,27 ₸56,47 ₸32,74
Шымкент ... ₸85,20 ₸61,10
Актау ₸266,34 ₸343,91 ₸80,91
Актобе ₸266,48 ₸181,73 ₸99,25
Атырау ₸319,34 ₸122,06 ₸66,17
Жезказган ₸344,04 ₸46,22 ₸19,92
Кокшетау ... ₸128,96 ₸108,42
Караганда ₸583,12 ₸150,06 ₸213,00
Қонаев ₸275,39 ₸76,25 ₸66,05
Костанай ₸438,22 ₸103,76 ₸89,89
Кызылорда ... ₸49,05 ₸51,70
Уральск ₸259,00 ₸69,90 ₸75,30
Усть-Каменогорск ₸326,78 ₸82,17 ₸87,14
Павлодар ₸229,96 ₸98,24 ₸36,50
Петропавловск ₸279,45 ₸94,33 ₸87,41
Семей ₸328,62 ₸79,52 ₸67,20
Талдыкорган ₸253,06 ₸76,16 ₸81,76
Тараз ₸280,64 ₸92,64 ₸37,74
Туркестан ... ₸69,09 ₸78,56
По данным Бюро национальной статистики

Вывоз мусора

За вывоз мусора больше всего платят жители Алматы – 719 тенге в среднем за человека в месяц. Высокие ценники также в Кокшетау и Актау – 539 тенге и 504 тенге соответственно.

В Астане средний тариф составляет 390 тенге, а в Шымкенте – 395 тенге. В Туркестане он в среднем ниже всего – 226 тенге в месяц.

Содержание жилища

Самые высокие тарифы за содержание жилища зафиксированы в Астане – 68,55 тенге в среднем за квадратный метр. Следом идет Жезказган – 65 тенге, а замыкает тройку лидеров Қонаев – 63,2 тенге.

В Алматы средний ценник составляет 43,35 тенге, в Шымкенте – 27 тенге, а в Кызылорде самые низкие средние тарифы за содержание жилища – 23,76 тенге за "квадрат".

Средние тарифы на оплату содержания жилья и вывоз мусора
в Казахстане
Регион Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м Вывоз мусора, за месяц с человека
Астана ₸69 ₸390
Алматы ₸43 ₸719
Шымкент ₸27 ₸395
Актау ₸55 ₸504
Актобе ₸45 ₸417
Атырау ₸52 ₸380
Жезказган ₸65 ₸347
Кокшетау ₸47 ₸539
Караганда ₸35 ₸390
Қонаев ₸63 ₸370
Костанай ₸58 ₸453
Кызылорда ₸24 ₸388
Уральск ₸61 ₸496
Усть-Каменогорск ₸49 ₸431
Павлодар ₸32 ₸490
Петропавловск ₸42 ₸480
Семей ₸40 ₸470
Талдыкорган ₸29 ₸380
Тараз ₸29 ₸280
Туркестан ₸30 ₸226
По данным Бюро национальной статистики

Электроэнергия

Отдельно стоит отметить стоимость электроэнергии в разных городах. Во-первых, тарифы на нее делятся на три уровня потребления: чем больше тратишь, тем выше становится тариф за 100 киловатт в час (кВат/ч).

Также стоимость тарифа зависит от того, используют ли жители электроплиту или нет. Для первых, как правило, киловатты будут дешевле.

Так, в зависимости от города тарифы первого уровня для граждан, которые используют электроплиты, варьируются от 1 121 тенге за 100 кВат/ч до 2 761 тенге. Для второго уровня диапазон составляет от 1 418 тенге до 3 434 тенге, а для третьего – от 1 774 тенге до 4 293 тенге.

У тех граждан, которые не используют электроплиты, тарифы первого уровня варьируются от 1 092 тенге до 2 679 тенге. Второй уровень начинается от 1 419 тенге, а заканчивается ценником в 3 434 тенге. У третьего диапазон от 1 774 тенге до 4 293 тенге.

Самые низкие средние тарифы для всех уровней потребления электроэнергии зафиксированы в Актобе, а самые высокие – на первом уровне наблюдаются в Костанае, а на втором и третьем – в Алматы и городе Қонаев.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги в Алматы. При этом с 1 сентября в мегаполисе действуют дифференцированные тарифы на воду, которые будут повышаться для слишком расточительных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173035-gde-samaya-dorogaya-kommunalka-v-kazahstane/

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