Где самая дорогая "коммуналка" в Казахстане

Стоимость коммунальных услуг сильно зависит от региона страны. Например, самое дорогое отопление – в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду. Подробности читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане наблюдается значительный рост тарифов на коммунальные услуги, который по итогам сентября достиг 15,6%.
- Стоимость коммунальных услуг существенно различается в разных регионах страны: самое дорогое отопление – в Алматы, самая дорогая горячая вода – в Караганде, а холодная вода – в Актау.
- Тарифы на электроэнергию в Казахстане рассчитываются по трем уровням потребления и зависят от наличия или отсутствия электроплит у потребителей.
За последний год в Казахстане сильно выросли тарифы на коммунальные услуги – по итогам сентября их рост достиг 15,6%, притом что в целом сфера платных услуг в стране подорожала лишь на 13,6%.
Так, по данным Бюро национальной статистики, по итогам сентября тарифы на комуслуги в среднем установились на следующем уровне:
- оплата на содержание жилища, за 1 кв. м – 50,47 тенге;
- центральное отопление, за 1 Гкал – 5 255,08 тенге;
- горячая вода, за 1 куб. м – 419,31 тенге;
- холодная вода, за 1 куб. м – 92,93 тенге;
- водоотведение, за 1 куб. м – 86,22 тенге;
- вывоз мусора, за месяц с человека – 491 тенге.
При этом стоимость электроэнергии в Казахстане рассчитывается по трем уровням отдельно для граждан, которые используют электроплиты, и отдельно для тех, у кого их нет. Средние цены варьируются от 2 161 тенге до 3 543 тенге за 100 кВт/час.
|Средняя стоимость коммунальных услуг в Казахстане
в сентябре 2024 года
|Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м
|₸50
|Отопление центральное, за 1 Гкал2)
|₸5 255
|Горячая вода, за 1 куб.м.
|₸419
|Холодная вода, за 1куб.м.
|₸93
|Водоотведение, за 1куб.м.
|₸86
|Вывоз мусора, за месяц с человека
|₸491
|Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения использующего электрические плиты, 100 кВт/ч
|1 уровень
|₸2 161
|2 уровень
|₸2 838
|3 уровень
|₸3 523
|Оплата за электроэнергию в зависимости от объемов ее потребления, для населения не использующего электрические плиты, 100 кВт/ч
|1 уровень
|₸2 190
|2 уровень
|₸2 853
|3 уровень
|₸3 543
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит также понимать, что рост цен не происходит одинаково во всех регионах страны, соответственно, и стоимость тарифов сильно отличается.
Центральное отопление
Так, например, дороже всего центральное отопление в среднем обходится жителям Алматы (7 369,38 тенге за 1 Гкал). Следом идут Атырау (6 563,26 тенге) и Шымкент (5 953,64 тенге).
Самые низкие средние тарифы зафиксированы в Кокшетау (2 505,64 тенге). А в Астане они чуть выше – 3 599,05 тенге.
|Средняя стоимость отопления в городах Казахстана
|Регион
|Отопление центральное, за 1 Гкал
|Астана
|₸3 599,05
|Алматы
|₸7 369,38
|Шымкент
|₸5 953,64
|Актау
|₸3 519,61
|Актобе
|₸4 616,82
|Атырау
|₸6 563,26
|Жезказган
|₸3 174,61
|Кокшетау
|₸2 505,64
|Караганда
|₸5 593,44
|Қонаев
|₸3 532,52
|Костанай
|₸5 395,59
|Кызылорда
|₸3 333,08
|Уральск
|₸4 886,69
|Усть-Каменогорск
|₸4 024,17
|Павлодар
|₸4 192,73
|Петропавловск
|₸4 688,38
|Семей
|₸4 473,36
|Талдыкорган
|₸3 912,22
|Тараз
|₸3 747,07
|Туркестан
|₸3 207,56
|По данным Бюро национальной статистики
Горячая вода
Самая дорогая горячая вода подается в Караганде (583,12 тенге в среднем за 1 кубометр). Следом идут Алматы (548,27 тенге за куб. м) и Костанай (438,22 тенге).
Самый низкий средний тариф – в Астане (185,61 тенге). При этом официальных данных по Шымкенту, Кокшетау, Кызылорде и Туркестану нет.
Холодная вода
А вот холодная вода стоит дороже всего в Актау (343,91 тенге в среднем за куб. м). С сильным отставанием на втором месте расположился Актобе (181,73 тенге), а третье досталось Караганде (150,06 тенге).
В Астане кубометр воды в среднем стоит 89,34 тенге, в Алматы – 56,47 тенге, а в Шымкенте – 85,2 тенге. Самая дешевая холодная вода подается в Жезказгане – в среднем 46 тенге за куб. м.
Водоотведение
Что касается водоотведения, то здесь отличилась Караганда – 213 тенге в среднем за кубометр. Следом идут Кокшетау и Актобе – 108,42 тенге и 99,25 тенге соответственно.
В Алматы ценник составил 32,74 тенге, в Астане – 68,12 тенге, а в Шымкенте – 61,10 тенге. Жезказган и здесь отличился самыми низкими средними тарифами – 19,92 тенге за кубометр.
|Средние тарифы на воду и водоотведение в Казахстане
|Регион
|Горячая вода
|Холодная вода
|Водоотведение
|Астана
|₸185,61
|₸89,34
|₸68,12
|Алматы
|₸548,27
|₸56,47
|₸32,74
|Шымкент
|...
|₸85,20
|₸61,10
|Актау
|₸266,34
|₸343,91
|₸80,91
|Актобе
|₸266,48
|₸181,73
|₸99,25
|Атырау
|₸319,34
|₸122,06
|₸66,17
|Жезказган
|₸344,04
|₸46,22
|₸19,92
|Кокшетау
|...
|₸128,96
|₸108,42
|Караганда
|₸583,12
|₸150,06
|₸213,00
|Қонаев
|₸275,39
|₸76,25
|₸66,05
|Костанай
|₸438,22
|₸103,76
|₸89,89
|Кызылорда
|...
|₸49,05
|₸51,70
|Уральск
|₸259,00
|₸69,90
|₸75,30
|Усть-Каменогорск
|₸326,78
|₸82,17
|₸87,14
|Павлодар
|₸229,96
|₸98,24
|₸36,50
|Петропавловск
|₸279,45
|₸94,33
|₸87,41
|Семей
|₸328,62
|₸79,52
|₸67,20
|Талдыкорган
|₸253,06
|₸76,16
|₸81,76
|Тараз
|₸280,64
|₸92,64
|₸37,74
|Туркестан
|...
|₸69,09
|₸78,56
|По данным Бюро национальной статистики
Вывоз мусора
За вывоз мусора больше всего платят жители Алматы – 719 тенге в среднем за человека в месяц. Высокие ценники также в Кокшетау и Актау – 539 тенге и 504 тенге соответственно.
В Астане средний тариф составляет 390 тенге, а в Шымкенте – 395 тенге. В Туркестане он в среднем ниже всего – 226 тенге в месяц.
Содержание жилища
Самые высокие тарифы за содержание жилища зафиксированы в Астане – 68,55 тенге в среднем за квадратный метр. Следом идет Жезказган – 65 тенге, а замыкает тройку лидеров Қонаев – 63,2 тенге.
В Алматы средний ценник составляет 43,35 тенге, в Шымкенте – 27 тенге, а в Кызылорде самые низкие средние тарифы за содержание жилища – 23,76 тенге за "квадрат".
|Средние тарифы на оплату содержания жилья и вывоз мусора
в Казахстане
|Регион
|Оплата на содержание жилища, за 1 кв.м
|Вывоз мусора, за месяц с человека
|Астана
|₸69
|₸390
|Алматы
|₸43
|₸719
|Шымкент
|₸27
|₸395
|Актау
|₸55
|₸504
|Актобе
|₸45
|₸417
|Атырау
|₸52
|₸380
|Жезказган
|₸65
|₸347
|Кокшетау
|₸47
|₸539
|Караганда
|₸35
|₸390
|Қонаев
|₸63
|₸370
|Костанай
|₸58
|₸453
|Кызылорда
|₸24
|₸388
|Уральск
|₸61
|₸496
|Усть-Каменогорск
|₸49
|₸431
|Павлодар
|₸32
|₸490
|Петропавловск
|₸42
|₸480
|Семей
|₸40
|₸470
|Талдыкорган
|₸29
|₸380
|Тараз
|₸29
|₸280
|Туркестан
|₸30
|₸226
|По данным Бюро национальной статистики
Электроэнергия
Отдельно стоит отметить стоимость электроэнергии в разных городах. Во-первых, тарифы на нее делятся на три уровня потребления: чем больше тратишь, тем выше становится тариф за 100 киловатт в час (кВат/ч).
Также стоимость тарифа зависит от того, используют ли жители электроплиту или нет. Для первых, как правило, киловатты будут дешевле.
Так, в зависимости от города тарифы первого уровня для граждан, которые используют электроплиты, варьируются от 1 121 тенге за 100 кВат/ч до 2 761 тенге. Для второго уровня диапазон составляет от 1 418 тенге до 3 434 тенге, а для третьего – от 1 774 тенге до 4 293 тенге.
У тех граждан, которые не используют электроплиты, тарифы первого уровня варьируются от 1 092 тенге до 2 679 тенге. Второй уровень начинается от 1 419 тенге, а заканчивается ценником в 3 434 тенге. У третьего диапазон от 1 774 тенге до 4 293 тенге.
Самые низкие средние тарифы для всех уровней потребления электроэнергии зафиксированы в Актобе, а самые высокие – на первом уровне наблюдаются в Костанае, а на втором и третьем – в Алматы и городе Қонаев.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выросли тарифы на некоторые коммунальные услуги в Алматы. При этом с 1 сентября в мегаполисе действуют дифференцированные тарифы на воду, которые будут повышаться для слишком расточительных граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173035-gde-samaya-dorogaya-kommunalka-v-kazahstane/
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