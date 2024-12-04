Путевки в Турцию и Дубай резко подорожали в Казахстане

Организация отдыха в Турции казахстанскими компаниями подорожала на 3,5% за месяц, а в Дубае (ОАЭ) – на 7,1%. За год цены на путевки по первому направлению выросли еще больше, передает NUR.KZ.

В ноябре 2024 года годовая инфляция в Казахстане снизилась до 8,4%. За месяц цены в среднем выросли на 0,9%.

Но все из 508 товаров и услуг, стоимость которых влияет на конечный показатель инфляции, дорожают разными темпами.

Так, например, цены на услуги по организации комплексного отдыха казахстанскими компаниями, по данным Бюро национальной статистики, за месяц выросли на 3,5%, а за год – на 22,3%.

Большой вклад в этот рост вложила реализация путевок в Турцию и в Дубай – крупнейший город Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Они в ноябре подорожали на 3,5% и 7,1% за месяц соответственно. В аналогичный период годом ранее наблюдалось снижение их стоимости на 1,4% и 3,1%.

За год отдых в Турции и вовсе подорожал на целых 56,8%, но в Дубае – всего на 2,6%. В ноябре 2023 года годовой рост цен на путевки составлял 7% и 17,6% соответственно.

Рост цен на организацию комплексного отдыха в Казахстане (ноябрь) Направление 2024 год 2023 год за месяц за год за месяц за год Организация комплексного отдыха 3,5% 22,3% –1,5% 12,3% Отдых в Турции 3,5% 56,8% –1,4% 7% Отдых в Дубае 7,1% 2,6% –3,1% 17,6% Дома отдыха в Казахстане 0% 4% 0% 11,9% По данным Бюро национальной статистики

Стоимость услуг казахстанских домов отдыха между тем в ноябре выросла на 4% за год, а за месяц не изменилась.

Отметим, что Турция и ОАЭ входят в топ-5 популярных зарубежных направлений, куда казахстанцы предпочитают летать на отдых. Вместе с ними в список входят Египет, Вьетнам и Таиланд.