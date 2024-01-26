Максимальный размер взноса на ОСМС хотят увеличить в пять раз в Казахстане

В Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС – до 50 МЗП. Сколько придется платить казахстанцам, узнали журналисты NUR.KZ

Чтобы бесплатно получать медицинские услуги в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), необходимо платить взносы. На текущий момент максимальный доход наемного работника, на основе которого они рассчитываются, не должен превышать 10 минимальных заработных плат (МЗП), то есть 850 000 тенге в 2024 году.

Однако эта сумма может сильно вырасти. Министерство здравоохранения РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" законопроект, в рамках которого предлагается увеличить максимальный размер дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему ОСМС.

Согласно документу, эта сумма может увеличиться в 5 раз – до 50 минимальных зарплат, то есть до 4 250 000 тенге в 2024 году. Таким образом максимальный размер отчислений для работодателя, который равен 3% от зарплаты, вырастет с 25 500 до 127 5000 тенге, а у наемных работников (2% от зарплаты) – с 17 000 до 85 000 тенге.

Как считает эксперт Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин, в Казахстане происходит ужесточение налоговой политики. Например, с 2024 года выросла минимальная заработная плата до 85 тыс. тенге, к которой "привязан" бизнес в стране, и появился новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), который усилил налоговую нагрузку на компании.

Если увеличить еще и максимальную сумму для расчета взносов и отчислений в систему ОСМС, то это может негативно сказаться на казахстанских налогоплательщиках.

Сейчас проект закона находится на стадии обсуждения, которая продлится до 7 февраля, поэтому говорить о том, что новые ставки примут, пока рано.

Также напомним, что систему обязательного социального медицинского страхования неоднократно критиковали, указывая на ее недостатки, среди которых недостаточная прозрачность ее работы, низкая доступность и качество предоставляемых медицинских услуг.

Поэтому высока вероятность, что увеличение поступлений взносов в Фонд социального медицинского страхования, по мнению эксперта, не решит корни проблем в секторе здравоохранения.