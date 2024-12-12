"Просыпайтесь, наивные!": почему алматинцы не могут продать свои квартиры, объяснил аналитик

Количество сделок на рынке жилья растет. Но некоторые казахстанцы не могут продать свои квартиры. Причиной может оказаться рыночный механизм и пенсионные излишки. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Некоторые алматинцы не могут продать свои квартиры, несмотря на общий рост количества сделок на рынке жилья в Казахстане.

По мнению аналитика Андрея Чеботарева, причиной является рыночный спрос, и продавцам необходимо пересмотреть цены для успешной продажи.

Аналитик отмечает, что после периода изъятия пенсионных накоплений многие ошибочно полагают, что цены на недвижимость должны постоянно расти, однако рынок не гарантирует сохранение или рост цен.

Ранее сообщалось, что некоторые алматинцы пожаловались вице-министру промышленности и строительства РК о том, что не могут продать квартиры после землетрясений. Подобный вопрос озвучили журналисты на брифинге кабмина.

Отмечалось, что сложности с реализацией жилья возникли у владельцев квартир в новостройках комфорт-класса особенно на верхних этажах, которые они не хотят продавать "задешево".

В то же время статистические данные указывают, что продажи жилья в Казахстане выросли на четверть. При этом на Алматы пришлась большая часть этих сделок, хотя в самом мегаполисе их количество снизилось на 1,4% за месяц.

Как сообщает аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, причиной такой ситуации является рыночный спрос. А продавцам придется его учитывать и пересмотреть цены.

Что происходит с рынком жилья

"Пользуясь случаем, хотелось бы ответить от лица вице-министра – рынок работает, продажи есть, они вернулись на уровень до начала раздачи пенсионных денег и льготных программ. То есть пришли в норму, а не упали в яму, как причитают некоторые риелторы.

А вот, что надо делать, чтобы квартира продавалась быстрее, придумали еще древние римляне – надо снижать цену, а не ждать у моря погоды", – отмечает аналитик.

При этом ранее влияние изъятия пенсионных накоплений на рынок жилья признали и сами строительные компании – по их словам от пенсионных излишков пострадали многие казахстанцы.

В свою очередь, согласно сообщению аналитика, возможность изъять часть пенсионных денег привела к тому, что больше людей захотели получить прибыль, инвестируя в недвижимость – то есть купить квартиры на этапе котлована и перепродать с наценкой при сдаче объекта в эксплуатацию, либо по переступке прав.

Особенно такое влияние отмечалось в Алматы, где стоимость жилья быстро выросла. Однако со временем покупательский спрос все же снизился из-за того, что большую часть накоплений казахстанцы уже вывели. И это может влиять на продаваемость квартир.

"После 2020 года многим кажется, что рост недвижки по 30% в год – это нормально, и что их новостройка, купленная два года назад за 80 млн тенге, теперь должна стоить как минимум 120 млн, но можно и за 110 млн тенге (продать – прим. ред.).

Ан нет! И купленное за 80 млн тенге может стоить через два года 80 млн тенге, а может и 60 млн тенге или даже 40 млн тенге. Это рынок, и на нем никакой гарантии роста или даже сохранения цен не бывает, никогда.

Просыпайтесь, наивные!", – сообщает аналитик.

Напомним, что ранее алматинцев возмутил очередной рост цен на жилье. Горожане этим недовольны, по их словам, квартиры в мегаполисе стали недоступными.

Также эксперты заявили о грядущем росте цен на жилье в Казахстане.