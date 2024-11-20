О грядущем росте цен на жилье в Казахстане заявили эксперты

В Казахстане может подорожать жилье и на первичном, и на вторичном рынках. Основной причиной станет отмена льготы на уплату НДС при продаже новых квартир, передает сайт телеканала КТК.

Поводом для разговоров о росте цен на жилье стала новость о том, что в стране хотят отменить льготу по уплате НДС, которая действует при продаже недвижимости. Налог на добавленную стоимость составляет 12%. Сейчас от него освобождены те, кто реализует жилые помещения или сдает их в аренду. Но скоро правила могут измениться.

Специалисты уже разработали проект Налогового кодекса. Согласно обновленному документу, привычной привилегии не будет.

Как отмечает телеканал, льготу по уплате НДС при продаже жилья ввели в 2001-м. Она должна была помочь в сдерживании цен на недвижимость. Но недавно в Миннацэкономики заявили, что мера оказалась неэффективной.

"Стоимость как нового жилья, так и вторичного ежегодно росла. Отмена НДС не достигла своей цели и является неэффективной. Снижение цен за счет льготы не наблюдается, что свидетельствует об ориентированности застройщиков только на получение доходов. Учитывая рыночные механизмы формирования стоимости, отмена льготы не будет иметь значительного влияния на цены", - заявили в министерстве.

Между тем в мажилисе приступили к рассмотрению проекта Налогового кодекса. Принять документ планируют в июле 2025 года, а вступить в силу он должен в январе 2026-го.

В Союзе строителей рассказывают: прибыль у застройщиков варьируется в среднем от 10 до 20%. Если компании обяжут платить НДС, возводить дома может стать менее выгодно. Работать себе в убыток никто не будет. Предпринимателям придется либо свернуть свой бизнес, либо повысить цены. И, очевидно, они выберут второй вариант.

"Мы увидим, что, во-первых, уменьшится количество новых объектов – это мы сейчас уже замечаем. Например, в Астане количество новых объектов уменьшилось в два раза. При этом спрос мы видим, что, в принципе, поддерживается.

Мы видим количество сделок купли-продажи – и там около 20% идет увеличение по сравнению с тем годом. Особенно в крупных городах. Что, конечно же, неминуемо приведет к росту стоимости квадратного метра жилья", - считает директор филиала Союза строителей Казахстана в Астане Вячеслав Лазарев.

С выводами Союза строителей согласны и риелторы. Они говорят: после возврата НДС подорожает не только новое жилье, но и старое. Хотя вторичку налог на добавленную стоимость не затрагивает. Дело в том, что продавцы таких квартир ориентируются по ситуации на рынке – и тоже не упустят выгоды.

"Когда они видят, что пошел рост цен жилых комплексов и он увеличился на довольно-таки приличную сумму, то на этом фоне они начнут повышать свои квартиры в стоимости, имеется в виду. Ну, это у нас рынок так работает всегда. Эти 12% застройщики уже будут вкладывать в сумму стоимости жилья. И кого это коснется? Это коснется конечного потребителя, то есть покупателя", - поделился руководитель отдела продаж агентства недвижимости Камиль Бакиев.

Специалисты допускают, что может стать сложнее получить одобрение банков на покупку недвижимости по ипотечным программам. Возможно, вырастут первоначальные взносы и процентная ставка. Само жилье, скорее всего, подорожает и в регионах, и в крупных городах.

"В крупных городах мы ожидаем повышения стоимости на двузначные числа. То есть около 10-15%. А если говорить в целом про Казахстан, темпы ввода в эксплуатацию, в принципе, неплохие. То есть поддерживаются предложения, поддерживаются новые объекты – там, наверное, в рамках инфляции 7-8% приблизительно темпы роста", - добавил Вячеслав Лазарев.

На стоимость квадратного метра жилья, помимо НДС, влияют цены на строительные материалы, услуги рабочих, грузоперевозки и, конечно, на землю. К слову, появилось много посредников, которые перепродают участки втридорога.

Эксперты считают: прежде всего, необходимо разобраться с перекупщиками. А затем заняться импортозамещением. По мнению специалистов, только так можно остановить подорожание недвижимости.

Источник: КТК