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Что делать алматинцам, которые не могут продать квартиры после землетрясений, спросили министра

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Вид на Алматы зимой
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр промышленности и строительства на брифинге кабмина ответил на вопрос о том, как быть алматинцам, которые после землетрясений не могут продать квартиры, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на брифинге правительства прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись алматинцы: жителям мегаполиса из-за серии землетрясений сложно стало продать свои квартиры и переехать в другой город.

Вопрос подняли журналисты. По их словам, с этой проблемой столкнулись сейчас жители новостроек, особенно если квартира расположена на верхних этажах.

"Да, была серия землетрясений, но на сегодняшний день в Алматы тоже активно идет строительство. Я бы не сказал, что там нет спроса на новое жилье, в том числе в новостройках. Честно говоря, на сегодня мы не сталкивались с ситуацией, когда цена за квадратный метр жилья в новостройках снизилась: она держится, и таких проблем у нашего министерства не было", - заявил Куандык Кажкенов.

В целом, по его словам, на стоимость жилья влияет ряд факторов.

"Вы знаете, это все-таки область гражданско-правовых отношений, и я не могу туда зайти - в связи с чем они не могут продать. Это надо смотреть, какого качества жилье, где оно находится, акт ремонта - там много факторов. И один раз сказать, что они не могут продать, будет чуть-чуть некорректно", - считает он.

Напомним, в ночь на 28 ноября жители Алматы почувствовали подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на территории Китая, ощутимость в Алматы составила 2 балла.

Предыдущее землетрясение было зафиксировано в понедельник, 25 ноября. Тогда очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, а подземные толчки ощутили сразу в трех регионах – Алматы, Алматинской области и области Жетiсу.

До этого в октябре землетрясение ощутимостью в 2 балла произошло в Алматы.

Ранее с начала года в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавших жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198433-chto-delat-almatincam-kotorye-ne-mogut-prodat-kvartiry-posle-zemletryaseniy-sprosili-ministra/

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