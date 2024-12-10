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Продажи жилья выросли на четверть в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги и новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ноябре жители Казахстана совершили почти 40 тыс. сделок купли-продажи жилья. За год спрос на жилплощадь вырос почти на четверть. Где активнее всего продавали недвижимость, узнали журналисты NUR.KZ.

За последний месяц жилье в Казахстане подорожало на 0,4% за месяц. В годовом разрезе рост достиг 3,4%. В среднем 1 квадратный метр жилья на первичном рынке в ноябре стоил 499 257 тенге, а на вторичном – 511 717 тенге.

Стоит отметить, что вместе с ценами в стране рос и спрос на жилплощадь. За месяц жители Казахстана совершили 39 421 сделку купли-продажи – это на 0,7% больше, чем было в октябре, и сразу на 24,3% прошлогоднего показателя.

Продажи жилья в Казахстане (ноябрь 2024 года)
Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Чаще всего казахстанцы покупали квартиры. На них пришлось 31 256 сделок, тогда как по индивидуальным домам было зарегистрировано лишь 8 165 сделок.

Активнее всего жители страны приобретали 2-комнатные квартиры (11 881 сделка). Следом идут 1-комнатные (11 801), а далее – 3-комнатные (6 241) и 4-комнатные (1 147).

Наибольшее количество продаж обеспечили жители Алматы – 7 533 сделки. Примечательно, что это на 1,4% меньше, чем было месяцем ранее. Следом идет Астана – 6 968 сделок, что на 0,4% меньше прошлого показателя. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область с показателем в 2 995 продаж, что также меньше, чем было месяцем ранее – на 0,1%.

Сильнее всего просел рынок в области Абай – сразу на 20% за месяц, до 950 сделок. Следом идет Кызылординская область с падением на 16,1%, до 711 сделок. Замыкает тройку антилидеров Восточно-Казахстанская область – минус 12,5% и 1 107 продаж.

При этом резкий рост спроса за месяц был зафиксирован в Павлодарской (18,5%), Туркестанской (15,9%), Алматинской (15,2%) и Западно-Казахстанской (14,4%) областях.

Продажи жилья в Казахстане (ноябрь 2024 года)
Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, спрос на рынке недвижимости сохраняется положительным, а количество продаж сильно превышает прошлогодние показатели. Напомним, настоящий "жилищный бум" наблюдался в августе – тогда было зарегистрировано более 40 тыс. сделок купли-продажи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198397-prodazhi-zhilya-vyrosli-na-chetvert-v-kazahstane/

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