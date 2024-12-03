"Больше половины зарплаты отдаем": очередной рост цен на жилье возмутил алматинцев (видео)

В Алматы продолжают расти цены на жилье, в том числе арендное. Горожане этим недовольны, по их словам, квартиры в мегаполисе стали недоступными, передает телеканал "Астана".

Журналисты поговорили с казахстанцем Еламаном Капиятовым, который живет в Алматы уже шесть лет. Но даже за это время, говорит молодой человек, накопить на собственное жилье не удалось. Пока он снимает комнату в одном из районов города. Для того чтобы приобрести свое жилье, делится казахстанец, необходимо иметь определенный капитал, а цены на квадратные метры постоянно растут.

"Жилье дорожает с каждым годом, мы все это видим. Чтобы купить квартиру, нужно внести первоначальный взнос, а это как минимум 3 миллиона тенге. Если у тебя нет такой суммы, то должен быть хотя бы хороший заработок. То есть, если взять квартиру с такой первоначалкой, то как минимум, ты должен зарабатывать 800 тысяч или миллион", - поделился Еламан.

По словам алматинки Аруны Кошербайкызы, купить жилье в черте города и недалеко от работы практически невозможно. Уже шестой год девушка проживает на съемной квартире вместе с подругами.

"Для человека, у которого зарплата там 300-400 тысяч, это очень сложно - больше половины зарплаты отдавать за жилье. На данный момент я вот тоже в поиске нормального жилья. Сейчас более менее-квартиры, они не в черте города, это либо где-то в "Алматы арене", "Халык арене", и добираться тоже очень сложно. Поэтому я вот сколько там уже коплю, есть кое-какой капитал и сейчас в поиске жилья", - поделилась девушка.

Согласно данным статистики, в октябре 2024 года цена за квадратный метр в мегаполисе составила почти 580 тысяч тенге. Это на 1 % больше чем в сентябре. Рост, на первый взгляд, кажется незначительным. Но Алматы, отмечают специалисты, по-прежнему входит в тройку лидеров, где цены на жилье самые высокие.

"Перепродажа квартир за месяц в октябре 2024 года снизилась на 0,3 %. За год, то есть октябрь 2024 года-октябрь 2023 года, - на 0,9 %. Средняя цена перепродажи квартир в октябре текущего года составила 593 тысяч тенге за 1 квадратный метр.

Цены аренды жилья за месяц подорожали на 1,5 %, за год - на 2,5 %. Ее средняя цена составила 5 тысяч 446 тенге за 1 квадратный метр. В целом по стране за год отмечается рост цен на первичное и вторичное жилье", - поделилась главный эксперт Бюро нацстатистики Динара Кобегенова.

Несмотря на то, что заработные платы в некоторых секторах экономики растут, они не успевают за ростом цен на жилье. Это создает дисбаланс, и многие люди вынуждены тратить большую часть своего дохода на аренду или ипотеку, объясняет экономист Бекнур Кисиков. В то же время считает он, можно регулировать цены, создавая условия для новых игроков на рынке недвижимости.

"Да, можно регулировать коммерческим методом, например, побольше игроков на недвижимости, побольше создавать условия для того, чтобы строилось больше жилья. Но мы никак не можем покрыть тот дефицит жилья, который у нас произошел в 90-х годах. Потому что где-то 10 лет не строилось, и за счет этого дефицит жилья, а население очень сильно выросло. И за счет этого у нас нехватка жилья, и поэтому естественно спрос", - считает экономист Бекнур Кисиков.

В настоящее время рынок жилья переживает стагнацию, подчеркивает эксперт по недвижимости Елена Грива. Люди ищут качественное жилье, но не всегда могут позволить себе его купить.

"В среднем цены в Алматы за год, они изменялись в коридоре +/- 3%. Там большой рост цен в Алматы пришелся у нас на апрель, это плюс 2%. Сам большой спад цен в Алматы пришелся на май - минус 6%. Но в среднем колебания были небольшие. Люди не могут накопить на недвижимость, потому что большая инфляция. Зарплаты и доходы у людей не увеличиваются, а инфляция растет", - высказала свое мнение эксперт по недвижимости Елена Грива.

Растущие цены на жилье в Алматы являются не только экономической проблемой, но и социальным вызовом. Эксперты отмечают, что население сильно закредитовано, что негативно сказывается на покупательской способности. Кроме того, на рынке наблюдается нехватка предложений, поэтому, считают они, необходимо внедрять дополнительные программы, направленные на поддержку граждан в приобретении жилья.