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"Риска обвала тенге точно нет": глава Нацбанка о курсе валют

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Монеты тенге на фоне отрицательного графика
Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге о решении по базовой ставке заявил, что риска обвала нацвалюты в Казахстане нет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Обвал - это когда в половину  обваливается курс за один день. Как я уже сказал, у нас курс 495-498 тенге за доллар наблюдается в течение последних двух недель, примерно так, может быть, чуть больше, и он снизился до текущих 507. Это 2%.

Это не обвал. Можно какой угодно рынок сказать (для примера - прим.авт.), даже на уровне  своих  собственных финансов, персональных личных финансов - 2% это не обвал. Это терминологически нужно здесь очень четко отделять. Поэтому риска обвала тенге точно нет", - заявил Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня в Нацбанке объявили о решении установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Кроме того, Нацбанк уточнил прогнозы по инфляции и росту экономики на предстоящие годы.

После этого Тимур Сулейменов объяснил, почему было принято решение повысить базовую ставку с 14,25 до 15,25%. На брифинге по ситуации у Тимура Сулейменова также спросили, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.

Кроме того, он рассказал, будут ли еще проводиться валютные интервенции. Также отвечая на вопросы журналистов, Сулейменов высказался о статусе председателя, при котором курс доллара достиг 500 тенге.

О том, как повышение ставки Нацбанка может отразиться на казахстанцах, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2194302-riska-obvala-tenge-tochno-net-glava-nacbanka-o-kurse-valyut/

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