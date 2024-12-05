В Минфине подтвердили, что рост доллара может быть полезен для бюджета Казахстана
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В кулуарах сената у главы Минфина Мади Такиева спросили, действительно ли рост курса доллара по отношению к тенге положительно влияет на бюджет Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщал о положительном влиянии роста доллара на бюджет, поскольку нефтяные компании платят налоги в долларах - мнение по этому поводу узнали у главы Минфина.
"Да, я подтверждаю его слова. Сегодня у нас нефтяные компании, реализуя на экспорт, реализуют в долларах США и платят налоги в долларах. Это те компании, которые в первую очередь заключили с нами соглашение о разделе продукции. Они платят в долларах.
Соответственно, увеличение доллара к тенге будет дополнительным поступлением в бюджет. Но он отразится не в моменте, а отразится в последующие месяцы, когда будет предоставляться налоговая отчетность", - сообщил Мади Такиев.
Напомним, сегодня глава Нацбанка высказался о том, почему нельзя придерживаться политики фиксированного курса тенге к доллару. По его словам, тогда появится риск девальвации.
Помимо это го Тимур Сулейменов заявил о геополитической нестабильности и о ее влиянии на Казахстан.
Еще недавно Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге.
Также он заявлял, что риска обвала тенге нет.
Кроме того, ранее Сулейменова спросили, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции.
А министр нацэкономики ответил, что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196590-v-minfine-podtverdili-chto-rost-dollara-mozhet-byt-polezen-dlya-byudzheta-kazahstana/