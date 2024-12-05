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В Минфине подтвердили, что рост доллара может быть полезен для бюджета Казахстана

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В кулуарах сената у главы Минфина Мади Такиева спросили, действительно ли рост курса доллара по отношению к тенге положительно влияет на бюджет Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщал о положительном влиянии роста доллара на бюджет, поскольку нефтяные компании платят налоги в долларах - мнение по этому поводу узнали у главы Минфина.

"Да, я подтверждаю его слова. Сегодня у нас нефтяные компании, реализуя на экспорт, реализуют в долларах США и платят налоги в долларах. Это те компании, которые в первую очередь заключили с нами соглашение о разделе продукции. Они платят в долларах.

Соответственно, увеличение доллара к тенге будет дополнительным поступлением в бюджет. Но он отразится не в моменте, а отразится в последующие месяцы, когда будет предоставляться налоговая отчетность", - сообщил Мади Такиев.

Напомним, сегодня глава Нацбанка высказался о том, почему нельзя придерживаться политики фиксированного курса тенге к доллару. По его словам, тогда появится риск девальвации.

Помимо это го Тимур Сулейменов заявил о геополитической нестабильности и о ее влиянии на Казахстан.

Еще недавно Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге.

Также он заявлял, что риска обвала тенге нет.

Кроме того, ранее Сулейменова спросили, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции.

А министр нацэкономики ответил, что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2196590-v-minfine-podtverdili-chto-rost-dollara-mozhet-byt-polezen-dlya-byudzheta-kazahstana/

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