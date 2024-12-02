Что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге, ответил глава МНЭ

Глава МНЭ на брифинге в кабмине высказался о возможности внесения корректировок в бюджет страны на фоне укрепления доллара, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Байбазаров заявил, что правительство не будет торопиться с внесением поправок в бюджет страны.

"Что касается корректировки, то мы сейчас никуда спешить не будем, предпринимать резких движений тоже не будем. Надо дождаться… Рынок рано или поздно сбалансируется, скорректируется. Меры принимаются… Поэтому большой необходимости бежать и менять бюджет мы пока не видим", - добавил он.

В правительстве также ждут результатов первого квартала.

"Там определенные политические события произойдут (инаугурация Дональда Трампа – прим. ред.), и в целом будет понятно, в какую сторону двигается цена на нефть. Этот показатель для нас важнее даже, чем курс валюты. Поэтому с учетом макроэкономических тенденций первого квартала будем решать вопросы корректировки бюджета. Пока мы прогнозы не меняем", - резюмировал глава МНЭ.

Добавим, также глава МНЭ на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обесценивания тенге на фоне резкого укрепления доллара. По словам министра, финансы стабильны и никакого дефолта не ожидается.

Также главу МНЭ спросили о том, есть ли у правительства план действий в случае, если доллар будет стоить 600 тенге. Министр ответил, что самый высокий прогнозный курс был заложен на уровне 500 тенге, и в ведомстве не планируют считать исходя из курса в 600 тенге.

Кроме того, глава Миннацэкономики заявил, что правительство Казахстана примет все меры, чтобы снизить "негативное влияние" из-за падения курса тенге.

Напомним, по состоянию на 14:57 сегодня, 2 декабря, доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане. При этом по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.