Трампа упомянул глава Нацбанка, комментируя ситуацию с нефтью

На сегодняшнем заседании сената глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил о геополитической нестабильности и о ее влиянии на Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наблюдается непростой для экономики нашей страны сценарий развития нефтяного рынка: как текущие, так и ожидаемые мировые цены на нефть складываются ниже совсем недавних котировок.

Тем не менее, согласно октябрьским прогнозам МВФ, рост мировой экономики составит 3,2% в 2024 и 2025 годах. В Казахстане рост экономики сохраняет положительную динамику. ВВП за 9 месяцев этого года составил 4,1%. Рост отмечается во всех секторах.

Годовая инфляция по итогам ноября несколько снизилась и сложилась на уровне 8,4%. Однако этот показатель все еще далек от таргета Национального банка в 5%.

По итогам ноября, инфляция платных услуг в 13,3% продолжает вносить основной вклад в общую инфляцию.

Это связано с проводимой программой "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг. Рост цен на непродовольственные товары ускорился - до 8,0% в условиях роста импортных цен", - заявил Сулейменов.

Он добавил, что по итогам 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8-9%.

"При этом отмечу, что наблюдаются существенные риски инфляции, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики. К внешним рискам можно отнести геополитическую нестабильность, высокую волатильность на финансовых и товарных рынках.

Существует неопределенность в отношении политики нового президента США, в том числе в вопросах тарифной политики, плана по развитию нефтяной отрасли. Необходимо также внимательно отслеживать действия ФРС США.

Ухудшение геополитической ситуации, связанное с введением дополнительных санкций против России, повысило волатильность на валютном и финансовых рынках", - сообщил глава Нацбанка.

Ранее председатель Нацбанка заявил, что риска обвала тенге нет. Перед этим в НБ объявили о решении установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Кроме того, там уточнили прогнозы по инфляции и росту экономики на предстоящие годы.

Также Сулейменов говорил, будет ли "паническое" повышение цен в Казахстане из-за роста доллара. А в МНЭ ответили, что будет с бюджетом на фоне падения тенге.