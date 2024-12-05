Есть риск девальвации: глава Нацбанка объяснил, чем опасен фиксированный курс тенге

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня в сенате высказался о том, почему нельзя придерживаться политики фиксированного курса тенге к доллару, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты отметили, что курс доллара является одним из основных макропоказателей экономики Казахстана и социально чувствительным показателем.

"Он имеет тенденцию к росту сейчас, разгоняя инфляцию. Как вы считаете, в этих нестабильных условиях какой политики надо придерживаться Нацбанку в отношении курса доллара?" - поинтересовался сенатор Сергей Карплюк.

Тимур Сулейменов в ответ сообщил, что с 2015 года Казахстан перешел на рыночное курсообразование.

"Это значит, что мы не привязываемся к какой-то валюте и не привязываемся к какому-то курсу по отношению к этой валюте. И курсообразование в части нас беспокоит в первую очередь доллар - тенге, тенге к доллару, курсообразование происходит на рыночных условиях - есть предложение доллара, которое рыночные игроки за счет реализации экспортной валютной выручки продают доллары. Есть спрос.

То есть те, кто реализует инвестпроекты, кому нужна валюта по тем или иным причинам, оставляют заявки на бирже - и таким образом курсообразование происходит вне какого-либо регулирования", - пояснил он.

По словам главы Нацбанка, фиксированный курс тенге даже опасен.

"Что касается курса - фиксированный курс, который у нас существовал до 2015 года, к сожалению, в условиях нашей экономической модели не может быть реализован. В силу нашей известной зависимости от нефти и от ее колебаний накапливается дисбаланс, который потом реализуется через одномоментную скаковую такую административную девальвацию.

Это мы видели в 2014-2015 годах, когда дисбаланс накопился настолько, что тогда государство потратило более 30 млрд резервов, пытаясь защищать фиксированный курс, а потом все равно признало, что этот фиксированный курс больше не соответствует никаким ни макроэкономическим, ни рыночным параметрам. В итоге произошла девальвация.

Таким образом, фиксированный курс в условиях рыночной экономики, в условиях открытой экономики, которая торгует со всеми, у которой более 50% это экспортная выручка, доходы от нефти и газа - фиксированный курс не может быть реализован, это дорога в одну сторону… дорога к обязательным скачкообразным девальвациям. Поэтому мы эти разговоры, которые сейчас в экспертной среде появились, не поддерживаем.

Что касается того, почему фиксированный курс еще опасен. Он еще опасен тем, что если у тебя валюта зафиксирована к какой-то иностранной валюте… то есть ты принял на себя обязательство - что бы ни происходило, все равно держать этот курс - во-первых, происходит долларизация (зачем держать в более слабой валюте, когда ты можешь в резервной валюте свободно конвертируемо это держать?), происходит дедолларизация депозитов, кредитов, экономики. То есть мы чужую валюту впускаем к себе в государство. И в итоге ориентируемся на нее.

Хуже того - люди начинают (и даже не люди простые, а здесь я говорю об экономических агентах - крупные корпорации, банки, финансовая отрасль) ориентироваться не на решения внутренние Нацбанка или правительства… они начинают ориентироваться на денежно-кредитную политику доллара - федерального резерва США. Потому что если ты все равно привязался к ним жесткой привязной сцепкой, зачем ориентироваться на свои решения? Все равно мы будем обязаны по этому курсу продавать. Это крайне опасно - свою денежно-кредитную политику кому-либо ставить в зависимость. Это неразумное решение", - добавил Тимур Сулейменов.

По его словам, поэтому плавающий курс является своего рода автоматическим стабилизатором. При этом курс отражает экономику: если экономика растет - он крепнет, если платежный баланс ослабляется - курс падает.

"Поэтому, на мой взгляд, текущий режим курсообразования отвечает нашей общей экономической макроэкономической модели, и в этом отношении мы намерены его придерживаться", - добавил Сулейменов.

Недавно Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге.

Также он заявлял, что риска обвала тенге нет.

Кроме того, ранее Сулейменова спросили, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции.

А министр нацэкономики ответил, что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге.