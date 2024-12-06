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Доллар подешевел более чем на 9 тенге после стремительного роста

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Долларовая банкнота и тенговые монеты
Доллар и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара немного снизился в Казахстане - цена опустилась до 514,65 тенге по итогам пятничных торгов, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов в пятницу, согласно данным на KASE, средневзвешенный курс доллара составил 514,65 тенге. Таким образом, цена за доллар снизилась на 9,31%.

На странице обменного курса на NUR.KZ сообщается, что покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляются по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 505-507 тенге, продажа - 512-515 тенге;
  • в Алматы: покупка - 505-513 тенге, продажа - 512-517 тенге.

А по данным Kurs.kz, в двух крупнейших городах страны на 16 часов дня средний курс в обменниках составлял:

  • в Астане: покупка - 511,17 тенге, продажа - 522,06 тенге;
  • в Алматы: покупка - 512,51 тенге, продажа - 518,12 тенге;

Напомним, в конце ноября Национальный банк Казахстана принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых.

Кроме того, глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге и заявил, что риска обвала тенге нет.

Также Сулейменов сообщал, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции. А министр нацэкономики страны дал прогноз, что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге.

Недавно аналитики рассказали, кто "скупил" доллары в Казахстане и "обрушил" тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2197227-dollar-rezko-podeshevel-v-kazahstane/

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