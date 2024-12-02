"Мы такое уже проходили в 2022 году": министр нацэкономики о том, стоит ли покупать доллар на ажиотаже

На брифинге в правительстве глава МНЭ высказался о том, стоит ли казахстанцам покупать доллары сейчас, когда его курс резко вырос, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это выбор каждого гражданина - покупать или не покупать валюту, но в данном случае, я думаю, не стоит поддаваться ажиотажу. Мы такой случай уже проходили в 2022 году, когда люди по 600 тенге почти там на вторичном рынке покупали, и в итоге оказались в негативном финансовом, скажем так, балансе.

Мы, как я уже сказал, правительство, у нас есть инструменты, мы будем принимать все меры, чтобы сглаживать негативные последствия для экономики в целом, социально защитить граждан", - заявил министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.

Глава МНЭ отметил, что среднегодовой курс доллара при расчете бюджета в Казахстане заложен по 470 тенге.

Добавим, также глава Министерства национальной экономики Нурлан Байбазаров назвал три ключевые причины, которые вызвали ослабление тенге.

"Первый фактор - это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний немаловажный фактор - ослабление рубля. Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние и на курс", - заявил Байбазаров.

Напомним, по состоянию на 14:57 сегодня, 2 декабря, доллары в казахстанских обменниках продавались уже по 533 тенге в Алматы и 536 тенге в Астане. При этом по состоянию на 13:42, максимальная стоимость американской валюты составляла 530 тенге.

Добавим, в минувшую пятницу Тимур Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Он призвал вкладываться в тенге на фоне курса доллара.

Перед этим в Нацбанке сделали заявление по подорожанию американской валюты. Там заявили, в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

Также в пятницу Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в Казахстане. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%.

Очередное заявление по ситуации сделали в НБ РК сегодня.