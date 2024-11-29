Инфляция в России: почему Нацбанк Казахстана увеличил базовую ставку

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в ходе брифинга объяснил, почему сегодня было принято решение повысить базовую ставку с 14,25 до 15,25%, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым фактором, по словам главы Нацбанка Казахстана, стала динамика инфляции и инфляционных ожиданий. В октябре годовая инфляция вновь повысилась с 8,3 до 8,5%.

"Рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился. Основным драйвером повышения инфляции остаются платные услуги. Наибольший вклад в рост сервисной инфляции вносят регулируемые ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги - прим. ред.).

Также в октябре существенно выросли отдельные рыночные услуги, в частности связь и транспорт. Месячный рост цен в октябре достиг 0,9%, что заметно выше его среднеисторической динамики. Обычно в октябре у нас 0,7%.

Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции продолжают оставаться повышенными с июля текущего года, что сигнализирует о проинфляционном давлении в экономике и нестабильности инфляционных процессов. Инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях: ожидаемая на год вперед инфляция составила 12,5%", - сообщил Сулейменов.

Второй фактор - тенденция во внутренней экономике.

"Деловая активность продолжает расти. В третьем квартале текущего года потребительский спрос вновь ускорился после некоторой стабилизации в предыдущие периоды. Это подтверждается данными по розничной торговле. Высокий спрос подпитывается повышением бюджетных расходов и ростом реальной заработной платы. В результате давление на цены растет.

Инвестиционная активность в несырьевых секторах экономики сохраняется. Значительный рост наблюдается в таких отраслях, как транспорт, информация и связь, а также отдельных секторах услуг", - сообщил глава Нацбанка.

Третье - факторы внешней среды, среди которых высокая инфляция в России.

"Внешнее инфляционное давление повышается. По нашим оценкам данная тенденция будет сохраняться и в течении следующего года. Основные причины - повышения мировых цен на продовольствие и высокая инфляция у основного торгового партнера нашей страны - Российской Федерации.

Инфляция в России складывается выше прогнозов Центрального банка России на фоне растущих ожиданий высокого внутреннего спроса, все это обуславливает дальнейшие ужесточения политики регулятора в целях обеспечения ценовой стабильности. В США и ЕС инфляция приближается к установленным целевым ориентирам, что способствует постепенному смягчению денежно-кредитных условий со стороны этих центральных банков", - сообщил Сулейменов.

Также, по его словам, ситуация на рынке нефти ухудшается.

"Спрос со стороны Китая снижается. Есть неопределенность относительно политики нового президента США, при этом прогнозируется расширение предложения за счет роста добычи в Северной и Южной Америке. С учетом этого в рамках базового сценария мы снизили цену на нефть марки Brent и установили ее на уровне 70 долларов США до конца прогнозного периода", - добавил глава НБ Казахстана.

Напомним, сегодня в Нацбанке объявили о решении установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Кроме того, Нацбанк уточнил прогнозы по инфляции и росту экономики на предстоящие годы.

На брифинге по ситуации у председателя Тимура Сулейменова спросили, начнутся ли панические изменения цен в Казахстане из-за изменения курса доллара.

О том, как повышение ставки Нацбанка может отразиться на казахстанцах, можно прочитать здесь.