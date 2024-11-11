Были наши, стали ваши. Как Демпартия США сделала ставку на поколение левых либералов — и проиграла выборы

5 ноября 2024 года Дональд Трамп одержал убедительную победу на выборах президента США, отобрав у своей соперницы Камалы Харрис голоса тех избирателей, которые, как полагали демократы, обеспечат им поддержку не на одно десятилетие вперед.

После победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году многие сторонники демократов на волне ликования утверждали, что проголосовавшая за первого чернокожего президента США «либеральная коалиция» избирателей становится все более влиятельной, поскольку облик Америки изменился.

Сторонники такого убеждения указывали на прогнозы демографов. Согласно им к 2044 году «небелые» американцы будут составлять большинство избирателей, тогда как старое поколение «белых» американцев — в своем большинстве сторонников республиканцев — будет сокращаться.

Новое большинство, выходящее на авансцену, — это молодые люди с высшим образованием, квалифицированные рабочие, чернокожие американцы, латиноамериканцы и другие этнические меньшинства в США. Всех их к 2008 году объединяло то, что они придерживались в основном левых политических взглядов, выступали за сильное федеральное правительство и расширение социальных программ. Именно такие взгляды в США сейчас принято называть либеральными.

Такие избиратели составили большинство в достаточном для победы кандидата-демократа количестве штатов.

Левые оптимисты любили повторять, что «демография — это судьба», подчеркивая, что политический успех демократов обеспечен на поколение вперед благодаря этой новой демографической ситуации.

Однако сейчас, 16 лет спустя, кажется, что эти их надежды пошли прахом.

Эта концепция зависимости результатов выборов от демографической ситуации начала демонстрировать первые признаки слабости, когда на промежуточных выборах 2010 и 2014 годов избиратели без высшего образования, традиционно голосовавшие за демократов, отдали свои голоса республиканцам. А в 2016 году они проголосовали за Трампа.

Джо Байден благодаря своей многолетней репутации защитника интересов людей труда смог отыграть количество голосов, достаточное для победы на президентских выборах в 2020 году. Однако, как оказалось, его успех был лишь небольшой передышкой для демократов в борьбе за голоса избирателей.

В этом году Трамп развил свой успех, отобрав у демократов голоса рабочих, а также голоса молодых афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки и внеся раскол в ряды растущей «либеральной коалиции».

Согласно данным экзитполов, Трамп получил:

13% голосов афроамериканцев (у республиканца Джона Маккейна в 2008 году было 4% голосов чернокожих избирателей);

46% голосов латиноамериканцев (у Маккейна в 2008 году — 31%);

43% голосов избирателей в возрасте до 30 лет (у Маккейна — 32%);

56% голосов американцев без высшего образования (в 2008 году большинство было у Обамы).

7 ноября, выступая с речью по случаю своей победы на выборах, Трамп акцентировал внимание на том, что его поддержали очень разные группы избирателей.

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

«Я начал понимать, что может произойти перегруппировка (среди избирателей), так как демократы не понимают, чем живет страна», — сказал избранный президент в интервью NBC News.

Трамп во время своего первого срока на посту президента США занимал жесткую позицию по вопросам миграции. При нем был усилен пограничный контроль и проводились массовые депортации. Демократы, вернув себе власть в 2021 году, отошли от этого курса, чтобы не злить защитников прав мигрантов.

Во время президентства Байдена число незаконных пересечений границы США выросло до рекордного значения. На границе с Мексикой было зарегистрировано более 8 млн незаконных пересечений границы.

«Если вы посмотрите видео выступления Хиллари Клинтон в 2008 году на праймериз, то услышите, что она говорит о строительстве стены [на границе], о депортации мигрантов, нарушивших закон в США, о гарантиях того, что мигранты будут учить английский. Забавно, насколько с тех пор полевели взгляды демократов», — говорит Кевин Кабрера, уполномоченный республиканцев по выборам в округе Майами-Дейд во Флориде.

Трамп стал первым республиканцем с 1988 года, который победил в этом округе Флориды с преимущественно латиноамериканским населением.

Он также стал победителем (57%) в округе Старр (Техас), где 97% населения — латиноамериканцы. В 2008 году в этом округе только 15% избирателей отдали голоса за кандидата от республиканцев.

Республиканский политтехнолог Майк Мадрид говорит, что проблема с тезисом «демография — это судьба» заключается в том, что в этом случае избиратели из числа «небелых» американцев рассматриваются как «расовое меньшинство», интересы которого ущемляются.

«Я ненавижу такой подход: если ты черный, то ты должен быть демократом, иначе ты ненавидишь черных и свое сообщество», — говорит 20-летний студент из Южной Каролины Кенард Холмс. По его словам, он во многом согласен с республиканцами и ему не нравится, когда политики-демократы считают, что избиратели из числа афроамериканцев при любых обстоятельствах должны голосовать за них.

В некоторых штатах окончательные итоги голосования еще не подведены, однако уже понятно, что Трамп улучшил свои результаты по меньшей мере в 2367 округах, ухудшив только в 240.

И дело не только в количестве округов, где победил Трамп. Камале Харрис нужно было добиться значительного отрыва от соперника в городах, чтобы компенсировать сильную поддержку республиканцев в сельской местности. Но она проиграла и там, и там.

В округе Уэйн в штате Мичиган, согласно данным переписи населения США, 38% населения — афроамериканцы. Там Харрис набрала 63% голосов, что значительно меньше, чем 68% Джо Байдена в 2020 году и 74% Обамы в 2008 году.

Как показывали опросы, экономика и миграция были двумя наиболее важными вопросами для избирателей. И, согласно данным опросов, по этим ключевым вопросам Трамп выигрывал у Харрис.

Экономические лозунги Трампа нашли отклик у избирателей вне зависимости от цвета кожи.

«Мы просто устали слушать о политике идентичности. Мы просто американцы, и мы просто хотим лучшего для американцев», — говорит Николь Уильямс, которая работает барменом в штате Невада. Сама она — белая американка, ее муж — афроамериканец.

Демократы анализируют свои ошибки после выборов

Демократы уже приступили к глубокому самоанализу и поиску виновных в том, что они на этих выборах потеряли Белый дом, Сенат и, возможно, Палату представителей.

Различные группировки внутри Демократической партии выдвигают свои предложения, часто противоречивые, о том, как демократам снова вернуться к власти.

Сенатор Берни Сандерс, который дважды баллотировался на пост президента от Демократической партии, обвинил партию в том, что она фактически бросила избирателей из числа рабочего класса.

Другие демократы полагают, что симпатии избирателей надо завоевывать не только с помощью решений экономических вопросов и проблем с миграцией. Они считают, что успех кампании Трампа был связан в том числе и с его культурно-идеологическими установками.

В ходе этой предвыборной кампании республиканцы активно критиковали предложения демократов сократить финансирование правоохранительных органов, декриминализовать нелегальное пересечение границы и мелкие преступления — кражи в магазинах, например, а также расширить поддержку трансгендеров.

Многие из этих лозунгов стали популярными среди левых демократов после убийства Джорджа Флойда в 2020 году и нового подъема движения Black Lives Matter.

Однако к выборам 2024 года некоторые из этих лозунгов начали играть против демократов.

Поэтому Харрис попыталась уйти от некоторых из них.

В последний месяц президентской кампании команда Трампа сфокусировалась на том, что Камала Харрис выступала за финансирование из бюджета операций по смене пола для заключенных и находящихся под стражей нелегальных мигрантов.

Один из роликов команды Трампа заканчивался фразой: «Камала — для них/за них. Президент Трамп — за вас».

В первой половине октября предвыборный штаб Трампа потратил более 21 млн долларов на рекламу, посвященную вопросу трансгендерного перехода. Это, по подсчетам компании AdImpact, составило почти треть всех их расходов на предвыборную агитацию, и почти вдвое больше, чем деньги, потраченные на рекламу, связанную с вопросами миграции и инфляции.

Такие расходы штаб может позволить себе, если у него есть точные данные, что эта реклама в значительной мере влияет на общественное мнение и является эффективной.

После убедительной победы Трампа конгрессмен-демократ Сет Молтон заявил, что его партии необходимо пересмотреть свой подход к культурно-идеологическим вопросам.

«Демократы тратят слишком много времени на то, чтобы никого не обидеть, вместо того, чтобы быть предельно честными в отношении проблем, с которыми сталкиваются многие американцы», — сказал Молтон в интервью New York Times.

«У меня две маленькие дочки, я не хочу, чтобы по ним на спортивной площадке прошелся катком мужчина или бывший мужчина, но я, будучи демократом, должен бояться сказать об этом прямо», — пояснил Молтон.

Однако многие демократы не согласны с такой точкой зрения и подчеркивают, что защита прав меньшинств всегда было основной ценностью партии.

Конгрессмен Джон Моран написал в X в ответ на слова своего однопартийца: «Вам следует найти другую работу, если вы намерены использовать поражение на выборах как возможность нападать на самых беззащитных».

Политтехнолог Майк Мадрид считает, что у демократов была не очень прочная база для победы — их расколотый электорат, симпатии которого завоевал Трамп.

«Демократическая партия полагалась на то, что на самом деле является очень неудачным союзом между „небелым“ рабочим классом и богатыми белыми американцами с прогрессивными взглядами […] Единственное, что объединяет их — несогласие с республиканцами», — говорит Мадрид.

Как только эта «склейка» теряет прочность, партия обречена на поражение.

Будущие выборы определенно будут проходить при более благоприятной для демократов повестке. К тому же Трамп, продемонстрировавший уникальную способность привлекать новых избирателей, уже не будет участвовать в следующих выборах.

Однако результаты выборов 2024 года в ближайшее время дадут немало поводов для беспокойства в рядах демократов.

В штабе Харрис полагают, что поражение связано с ростом недовольства среди избирателей, которые возмущены социальными и экономическими потрясениями после пандемии Covid-19.

Живущий в Филадельфии пуэрториканец Мозес Сантана относится к демографической группе, которая, как казалось в 2008 году, прочно привязана к Демократической партии. По его словам, он не уверен, что демократы за время пребывания у власти выполнили свои обещания.

«Знаете, Джо Байден обещал много прогрессивных вещей, например, он собирался отменить задолженность по студенческим кредитам, собирался помочь мигрантам получить гражданство. И ничего из этого сделано не было», — говорит Мозес Сантана. По его словам, он ждет от Трампа «чего-то нового».