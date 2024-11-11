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Курс доллара выше 500 тенге ожидают эксперты в Казахстане

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Монеты лежат на столе. На фоне – разноцветный график
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские эксперты ухудшили свои прогнозы по курсу тенге, а также по некоторым другим экономическим показателям, в том числе по инфляции. Как изменились их ожидания, читайте в материале NUR.KZ.

В октябре инфляция в Казахстане ускорилась до 8,5%. Это в свою очередь повлияло на настроения профессиональных участников финансового рынка. Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, их прогнозы заметно ухудшились – ожидаемый рост цен через год составит 8,4%, а не 8,1%, как подсчитывали месяцем ранее.

На этом фоне большинство экспертов считают, что 29 ноября Национальный банк РК снова сохранит базовую ставку на уровне 14,25%, однако некоторые допускают снижение до 14%. В течение года показатель может уменьшиться до 13%.

Примечательно, что ухудшились прогнозы и по поводу курса тенге. Эксперты считают, что через год доллар США может подорожать до 507,1 тенге. Причины кроются в возможном снижении реальной базовой ставки (с 5,75% до 4,5%), дешевой нефти, росте импорта и крупных выплатах по внешнему долгу.

Впрочем, в течение месяца тенге может немного укрепиться на фоне квартального налогового периода и повышенных объемов продаж инвалюты из Нацфонда – с 491,8 тенге до 487,1 тенге за доллар в среднем.

Прогнозы экспертов по поводу курса тенге и инфляции в Казахстане
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Однако важно помнить, что эти прогнозы нельзя использовать в качестве руководства для инвестиционной деятельности. Информация отражает субъективное мнение активных участников рынка, и ее главная задача – рассказать казахстанцам о происходящих экономических процессах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2185643-kurs-dollara-vyshe-500-tenge-ozhidayut-eksperty-v-kazahstane/

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