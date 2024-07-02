Обширные льготные ипотечные программы должны быть прекращены, заявили казахстанские аналитики

Введение льготной ипотеки должно было помочь нуждающимся в жилье гражданам купить собственные квартиры. Однако это привело к росту цен на квадратные метры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Льготная ипотека в России, прекращающаяся с 1 июля, привела к росту цен на жилье и поддерживала строительную отрасль и банки, но не граждан.

В Казахстане схожие госпрограммы также увеличили стоимость жилья, делая его недоступным без господдержки.

Аналитики Tengenomika считают, что льготные программы должны быть адресными и доступными только нуждающимся, чтобы не разгонять цены на рынке. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Рынки жилья в Казахстане и России имеют определенные схожие черты: например, наличие широких льготных ипотечных программ, которые доступны большой категории населения.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, с 1 июля в РФ полностью прекращается действие обширной программы государственной поддержки льготной ипотеки, которая функционировала с 2020 года в качестве помощи населению.

При этом она, как и схожие программы в Казахстане, оказала негативное влияние на рынок жилья.

Квартиры подорожали из-за госпомощи

Как отмечают аналитики, льготная ипотека в России повышала доступность жилья только в начале, но затем привела к разгону цен на квартиры. При этом отмечается, что программы стали поддерживающей мерой только для строительной отрасли и прибыли банков, но не для граждан.

В то же время аналитики указывают, что схожая ситуация отмечается и в Казахстане, несмотря на попытки сделать похожие ипотечные госпрограммы адресными: например, используя ограничения по наличию собственного жилья у заемщика.

"Однако за годы существования льготных госпрограмм в Казахстане стоимость жилья существенно подорожала и без господдержки практически стала недоступной для покупки широким слоям населения", – отмечают в Tengenomika.

Расчет стоимости ипотеки. Иллюстративное фото: freepik.com/osaba

При этом уровень господдержки рынка жилья сохраняется высоким: планируется направить 1,1 трлн тенге на эти цели в 2024 году. Но все же заметны улучшения в вопросах точного определения участников программ.

"Радует, что с каждым годом есть больше понимания относительно обеспечения адресности таких мер. Так, часть господдержки приходится на обеспечение арендным жильем социально-уязвимых слоев населения и покупку кредитных квартир.

Поэтому мы твердо уверены, что любые обширные льготные программы Нацбанка Казахстана и госбанка Отбасы должны быть прекращены", – считают аналитики.

Другими словами, выделяемая государственная помощь должна быть адресной и доступной только нуждающимся гражданам. Это может снизить их влияние на рыночную стоимость жилья в Казахстане.