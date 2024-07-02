Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обширные льготные ипотечные программы должны быть прекращены, заявили казахстанские аналитики

Опубликовано:

Деньги лежат на фоне строящегося дома
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Введение льготной ипотеки должно было помочь нуждающимся в жилье гражданам купить собственные квартиры. Однако это привело к росту цен на квадратные метры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Льготная ипотека в России, прекращающаяся с 1 июля, привела к росту цен на жилье и поддерживала строительную отрасль и банки, но не граждан.
  • В Казахстане схожие госпрограммы также увеличили стоимость жилья, делая его недоступным без господдержки.
  • Аналитики Tengenomika считают, что льготные программы должны быть адресными и доступными только нуждающимся, чтобы не разгонять цены на рынке.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Рынки жилья в Казахстане и России имеют определенные схожие черты: например, наличие широких льготных ипотечных программ, которые доступны большой категории населения.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, с 1 июля в РФ полностью прекращается действие обширной программы государственной поддержки льготной ипотеки, которая функционировала с 2020 года в качестве помощи населению.

При этом она, как и схожие программы в Казахстане, оказала негативное влияние на рынок жилья.

Квартиры подорожали из-за госпомощи

Как отмечают аналитики, льготная ипотека в России повышала доступность жилья только в начале, но затем привела к разгону цен на квартиры. При этом отмечается, что программы стали поддерживающей мерой только для строительной отрасли и прибыли банков, но не для граждан.

В то же время аналитики указывают, что схожая ситуация отмечается и в Казахстане, несмотря на попытки сделать похожие ипотечные госпрограммы адресными: например, используя ограничения по наличию собственного жилья у заемщика.

"Однако за годы существования льготных госпрограмм в Казахстане стоимость жилья существенно подорожала и без господдержки практически стала недоступной для покупки широким слоям населения", – отмечают в Tengenomika.

Мужчина считает платежи по ипотеке
Расчет стоимости ипотеки. Иллюстративное фото: freepik.com/osaba

При этом уровень господдержки рынка жилья сохраняется высоким: планируется направить 1,1 трлн тенге на эти цели в 2024 году. Но все же заметны улучшения в вопросах точного определения участников программ.

"Радует, что с каждым годом есть больше понимания относительно обеспечения адресности таких мер. Так, часть господдержки приходится на обеспечение арендным жильем социально-уязвимых слоев населения и покупку кредитных квартир.

Поэтому мы твердо уверены, что любые обширные льготные программы Нацбанка Казахстана и госбанка Отбасы должны быть прекращены", – считают аналитики.

Другими словами, выделяемая государственная помощь должна быть адресной и доступной только нуждающимся гражданам. Это может снизить их влияние на рыночную стоимость жилья в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126895-obshirnye-lgotnye-ipotechnye-programmy-dolzhny-byt-prekrashcheny-zayavili-kazahstanskie-analitiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie