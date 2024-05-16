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Почти половина всех авто в Казахстане – старше 20 лет

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Модель старой машинки стоит на монетах
Машинка на монетах. Иллюстративное фото: Waldemarus/Getty Images

В Казахстане зарегистрировано 4 764 253 легковых автомобилей, и почти половина из них – старше 20 лет. В каком регионе больше всего "автохлама", узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема стареющего автопарка. С ней борются различными способами, в том числе и введением льготного автокредитования. Однако эти меры не приводят к существенному обновлению транспорта в стране, и многие граждане по-прежнему используют старые машины.

Так, например, в марте 2024 года, по данным Бюро национальной статистики (БНС), в Казахстане зарегистрировали 142 тыс. автомобилей. Чаще всего на учет ставили машины старше 20 лет – 35,2% от общей доли зарегистрированных транспортных средств. А вот доля новых авто (не старше 3 лет) составила лишь 7,3%.

При этом, по данным БНС, на текущий момент в стране зарегистрировано 5 408 066 транспортных средств, из которых 4 764 253 – легковые автомобили.

Сколько старых авто ездит по дорогам Казахстана

Из общего количества "легковушек" новых авто, которым нет трех лет, оказалось меньше всего – лишь 294 081 единиц.

Машин в возрасте от 3 до 7 лет в стране насчитывается 590 222, а в возрасте от 7 до 10 лет – 610 661.

Автомобилей старше 10 лет в стране больше всего – 3 263 300. При этом на долю так называемого "автохлама", то есть авто старше 20 лет, приходится более половины – 2 140 106 машин.

Количество зарегистрированных легковых машин в Казахстане
Количество легковых авто в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Примечательно, что на фоне борьбы со стареющим автопарком в Казахстане рассматривают возможность изменить налог на автотранспорт.

Так, предлагается ввести дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля – причем в сторону снижения для старых машин. Например, для владельцев авто с годом выпуска свыше 20 лет предлагается снизить налог в два раза.

Также ранее в Казахстане предложили снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто, чтобы у граждан была возможность ввозить более "свежие" автомобили из-за границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101487-pochti-polovina-vseh-avto-v-kazahstane-starshe-20-let/

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