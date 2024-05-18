Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает NUR.KZ со ссылкой на Миннацэкономики.

Как сообщается на официальном сайте Министерства национальной экономики Казахстана, среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень госдолга, а также умеренная подверженность внешним рискам.

"Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Нацфонда, должны укрепить налогово-бюджетную политику", — говорится в сообщении ведомства.

Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику страны.

Напомним, что в середине ноября прошлого года агентство Fitch также подтвердило стабильный суверенный кредитный рейтинг Казахстана. Отмечалось, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг нашей страны, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

В конце октября при этом сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "Baa2", изменив его на "позитивный".

В декабре прошлого года агентство Fitch также подтвердило стабильный кредитный рейтинг Алматы. Сообщалось, что самостоятельный кредитный рейтинг Алматы соответствует рейтингу "BBB+".

По информации на VC.ru, кредитный рейтинг – оценка финансовой надежности государства или правительства, представляет собой оценку вероятности невозврата его долга.

Показатель "BBB" относится к неспекулятивному уровню (Non-Investment Grade), к категориям рейтинга ниже инвестиционного уровня, которые указывают на повышенный риск невозврата долга. Страны с неспекулятивным уровнем рейтинга считаются менее стабильными и могут иметь проблемы с привлечением инвесторов.

Согласно информации на официальном сайте, Fitch Ratings – это международное рейтинговое агентство, предоставляющее аналитические данные. Было основано в Нью-Йорке в 1913 году.