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Будут ли расти цены на продукты питания из-за паводков в Казахстане

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Паводки, которые накрыли Казахстан, могут в будущем привести к росту цен на продукты питания, в частности, на яйца и мясо. Что делают в правительстве, чтобы этого избежать, читайте в материале NUR.KZ.

В нескольких регионах Казахстана по-прежнему сохраняется чрезвычайная ситуация из-за паводков. На текущий момент из-за разгула стихии пострадали тысячи казахстанских семей.

Однако проблемы в стране могут возникнуть даже после восстановления уровня воды в регионах. Например, в Уральске наводнения привели к увеличению популяции насекомых, и теперь региону угрожает нашествие гнуса. С похожей проблемой могут столкнуться и жители Атырауской области, где прогнозируют нашествие саранчи.

Также паводки могут в будущем привести к росту цен на продукты питания, особенно на мясо птицы и яйца. Об этих рисках рассказали в Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен".

"В настоящее время отмечается слабая впитываемость воды в почву после паводков, вода стекает с полей, не проникая в грунт. Это вызывает беспокойство, так как предстоящая засуха в мае и июне может нанести ущерб сельскому хозяйству", – отмечает президент Ассоциации яичных производителей Кайрат Маишев.

Тем не менее работа по смягчению последствий от паводков уже идет. Например, в Министерстве сельского хозяйства предложили бороться с засухой следующим образом:

  • ввести отсрочку платежей для фермеров, пострадавших от паводков;
  • использовать различные агротехнические методы по сохранению влаги в почве;
  • адаптировать сроки посевной компании под новые реалии;
  • усилить мониторинг состояния почвы для точного определения влажности почвы;
  • предоставлять гранты и льготные кредиты пострадавшим аграриям.
Затопленный дом
Наводнение. Иллюстративное фото: Edith Polverini/Getty Images

А вот с загрязнением воды и кормов все обстоит значительно сложнее. Дело в том, что такая ситуация может привести к вспышке болезней среди птиц, а также к ухудшению качества конечного продукта, ведь все вредные вещества в итоге могут попасть в мясо и яйца.

Это в свою очередь может нанести ущерб птицеводческой отрасли Казахстана, даже учитывая тот факт, что ни одна птицеферма в стране напрямую не пострадала.

Как отметили в палате предпринимателей, для предотвращения негативного влияния загрязненной воды и кормов будут предприняты все меры для выпуска безопасной продукции:

  • регулярный мониторинг качества воды и кормов;
  • инвестиции в улучшение системы водоснабжения и кормопроизводства;
  • соблюдение санитарно-гигиенических норм в птицеводческих хозяйствах.

Однако этих мер может оказаться недостаточно, если паводки в будущем продолжатся или даже усилятся в Казахстане.

Такое развитие событий приведет к разрушению инфраструктуры, потере урожая, эрозии почвы, повышению затрат на восстановление сельского хозяйства, снижению его рентабельности и, как следствие, к дефициту продовольственных товаров и повышению цен на них.

"Чтобы снизить потенциальные последствия, правительству и аграрным организациям необходимо внедрять адаптационные стратегии, такие как повышение устойчивости инфраструктуры, улучшение управления водными ресурсами, оптимизация методов ведения сельского хозяйства и программы поддержки фермеров", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперты предположили, что паводки также могут привести к росту цен на жилую недвижимость в Казахстане, ведь многие жители лишились своих домов, а восстановление и постройка новых займет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101382-budut-li-rasti-ceny-na-produkty-pitaniya-iz-za-pavodkov-v-kazahstane/

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