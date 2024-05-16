Будут ли расти цены на продукты питания из-за паводков в Казахстане

Паводки, которые накрыли Казахстан, могут в будущем привести к росту цен на продукты питания, в частности, на яйца и мясо. Что делают в правительстве, чтобы этого избежать, читайте в материале NUR.KZ.
В нескольких регионах Казахстана по-прежнему сохраняется чрезвычайная ситуация из-за паводков. На текущий момент из-за разгула стихии пострадали тысячи казахстанских семей.
Однако проблемы в стране могут возникнуть даже после восстановления уровня воды в регионах. Например, в Уральске наводнения привели к увеличению популяции насекомых, и теперь региону угрожает нашествие гнуса. С похожей проблемой могут столкнуться и жители Атырауской области, где прогнозируют нашествие саранчи.
Также паводки могут в будущем привести к росту цен на продукты питания, особенно на мясо птицы и яйца. Об этих рисках рассказали в Национальной палате предпринимателей РК "Атамекен".
"В настоящее время отмечается слабая впитываемость воды в почву после паводков, вода стекает с полей, не проникая в грунт. Это вызывает беспокойство, так как предстоящая засуха в мае и июне может нанести ущерб сельскому хозяйству", – отмечает президент Ассоциации яичных производителей Кайрат Маишев.
Тем не менее работа по смягчению последствий от паводков уже идет. Например, в Министерстве сельского хозяйства предложили бороться с засухой следующим образом:
- ввести отсрочку платежей для фермеров, пострадавших от паводков;
- использовать различные агротехнические методы по сохранению влаги в почве;
- адаптировать сроки посевной компании под новые реалии;
- усилить мониторинг состояния почвы для точного определения влажности почвы;
- предоставлять гранты и льготные кредиты пострадавшим аграриям.
А вот с загрязнением воды и кормов все обстоит значительно сложнее. Дело в том, что такая ситуация может привести к вспышке болезней среди птиц, а также к ухудшению качества конечного продукта, ведь все вредные вещества в итоге могут попасть в мясо и яйца.
Это в свою очередь может нанести ущерб птицеводческой отрасли Казахстана, даже учитывая тот факт, что ни одна птицеферма в стране напрямую не пострадала.
Как отметили в палате предпринимателей, для предотвращения негативного влияния загрязненной воды и кормов будут предприняты все меры для выпуска безопасной продукции:
- регулярный мониторинг качества воды и кормов;
- инвестиции в улучшение системы водоснабжения и кормопроизводства;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм в птицеводческих хозяйствах.
Однако этих мер может оказаться недостаточно, если паводки в будущем продолжатся или даже усилятся в Казахстане.
Такое развитие событий приведет к разрушению инфраструктуры, потере урожая, эрозии почвы, повышению затрат на восстановление сельского хозяйства, снижению его рентабельности и, как следствие, к дефициту продовольственных товаров и повышению цен на них.
"Чтобы снизить потенциальные последствия, правительству и аграрным организациям необходимо внедрять адаптационные стратегии, такие как повышение устойчивости инфраструктуры, улучшение управления водными ресурсами, оптимизация методов ведения сельского хозяйства и программы поддержки фермеров", – подытожил эксперт.
Напомним, ранее эксперты предположили, что паводки также могут привести к росту цен на жилую недвижимость в Казахстане, ведь многие жители лишились своих домов, а восстановление и постройка новых займет время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101382-budut-li-rasti-ceny-na-produkty-pitaniya-iz-za-pavodkov-v-kazahstane/