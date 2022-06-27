Реальная процентная ставка в Казахстане достигла нуля

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В рамках борьбы с рекордной инфляцией правительством Казахстана было решено повысить процентную ставку. Однако цены растут настолько быстро, что ее реальное значение оказалось равным нулю. О том, что сейчас происходит в банковской сфере, читайте в материале NUR.KZ.

После ужесточения Нацбанком РК денежно-кредитной политики весной 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальные ставки по вкладам. В условиях рекордной инфляции высокая базовая ставка должна была мотивировать казахстанцев делать накопления и отказаться от больших трат.

Однако, как выяснила Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), реальная процентная ставка (базовая ставка с вычетом инфляции) сравнялась с показателями инфляции. То есть, она равна нулю. Банковская сфера Казахстана столкнулась с этим впервые с 2016 года.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

По словам аналитиков, такая ситуация характеризует денежно-кредитные условия в стране как стимулирующие. Однако, согласно прогнозам специалистов, есть вероятность, что реальная ставка уйдет в минус. Ранее мы рассказывали о том, какие риски несут в себе отрицательные кредитные ставки.

Причем в некоторых сегментах корпоративного и розничного рынков кредитования она уже находится в отрицательной зоне. Так, например, реальные ставки ушли в отрицательное значение в следующих сферах:

сектор промышленности – минус 0,4%;

сельское хозяйство – минус 2,7%;

связь – минус 4,8%;

ипотека – минус 5,8%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

По процентным ставкам для физических лиц ситуация пока не сильно изменилась. Как отмечают эксперты, причина может крыться в наличии на рынке множества льготных программ: ипотеки, автокредитование, потребительские займы и тому подобное.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, и здесь есть определенная вероятность, что инфляция перегонит размер ставки. Ситуация также усложняется тем, что дальнейшее увеличение Нацбанком базовой процентной ставки может не оказать никакого влияния.

Так, например, опрошенные в начале июня эксперты не ожидали ее дальнейшего повышения, а через 12 месяцев прогнозируют ее снижение до 11,25%, вслед за снижением средней оценки инфляции через год до 10,3% (11,7% ранее).

Впрочем, в данный момент ни о каком сокращении темпов инфляции говорить не приходится.

Проинфляционное давление в экономике и продолжительное превышение инфляцией целевого таргета (4-6%) будет способствовать дальнейшему росту инфляционных ожиданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1975821-realnaya-protsentnaya-stavka-v-kazahstane-dostigla-nulya/