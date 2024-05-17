Потери из бюджета Казахстана в 4,6 млрд тенге разъяснили аудиторы

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в мажилисе озвучил причину потери 4,6 млрд тенге из бюджета Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуржанов остановился на вопросах формирования госбюджета.

"Согласно оценке ВАП, на неисполнение плана общих налоговых поступлений повлияли 3 крупных бюджетообразующих налога (КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт) суммарно на 2,3 трлн тенге.

Наряду с этим, в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контроля потери бюджета составили 4,6 млрд тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины. Аудитом также установлено завышение расхождения в "зеркальной статистике" с Китаем на 5,8%, или 1,4 млрд тенге", - заявил он.

Он добавил, что расходы госбюджета за последние 10 лет имеют устойчивую динамику роста, при этом обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50% (в 2023 году – 54%), оставшийся разрыв покрывается за счет трансфертов из Нацфонда и займов.

Ранее специалисты объясняли, что государственный бюджет Казахстана формируется из нескольких основных источников: налоговые и неналоговые поступления, продажа основного капитала, а также за счет трансфертов из Нацфонда РК.

Налоговые поступления в свою очередь также делятся на несколько категорий:

подоходный налог;

внутренние налоги на товары, работы и услуги;

налоги на международную торговлю и внешние операции;

социальный налог;

налоги на собственность;

обязательные платежи.

В январе сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года за счет налогов казахстанцев в бюджет поступило 16,6 трлн тенге, что на 22,9% больше прошлогоднего показателя. Всего же в госбюджет поступило 22,2 трлн тенге.

При этом несколько дней назад стало известно, что в 2023 году дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.

Добавим, что при дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.