Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Потери из бюджета Казахстана в 4,6 млрд тенге разъяснили аудиторы

Опубликовано:

Пачка долларов лежит на турецких лирах
Купюры. Иллюстративное фото: Kerem Uzel/Bloomberg/Getty Images

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в мажилисе озвучил причину потери 4,6 млрд тенге из бюджета Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуржанов остановился на вопросах формирования госбюджета.

"Согласно оценке ВАП, на неисполнение плана общих налоговых поступлений повлияли 3 крупных бюджетообразующих налога (КПН, НДС на ТВП, НДС на импорт) суммарно на 2,3 трлн тенге.

Наряду с этим, в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контроля потери бюджета составили 4,6 млрд тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины. Аудитом также установлено завышение расхождения в "зеркальной статистике" с Китаем на 5,8%, или 1,4 млрд тенге", - заявил он.

Он добавил, что расходы госбюджета за последние 10 лет имеют устойчивую динамику роста, при этом обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50% (в 2023 году – 54%), оставшийся разрыв покрывается за счет трансфертов из Нацфонда и займов.

Ранее специалисты объясняли, что государственный бюджет Казахстана формируется из нескольких основных источников: налоговые и неналоговые поступления, продажа основного капитала, а также за счет трансфертов из Нацфонда РК.

Налоговые поступления в свою очередь также делятся на несколько категорий:

  • подоходный налог;
  • внутренние налоги на товары, работы и услуги;
  • налоги на международную торговлю и внешние операции;
  • социальный налог;
  • налоги на собственность;
  • обязательные платежи.

В январе сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года за счет налогов казахстанцев в бюджет поступило 16,6 трлн тенге, что на 22,9% больше прошлогоднего показателя. Всего же в госбюджет поступило 22,2 трлн тенге.

При этом несколько дней назад стало известно, что в 2023 году дефицит бюджета сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.

Добавим, что при дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов. Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102669-poteri-iz-byudzheta-kazahstana-v-4-6-mlrd-tenge-razyasnili-auditory/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.