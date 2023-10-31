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Цены на бензин и дизель в Казахстане выросли сильнее, чем в других странах ЕАЭС

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Автомобиль на АЗС
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на бензин и дизель в Казахстане одни из самых низких в ЕАЭС. Но темпы их роста самые высокие в союзе – за год они выросли на 13,4% и 34,4% соответственно. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане регулируется стоимость бензина марки АИ-92, а цены на АИ-95 и АИ-98 рынок устанавливает самостоятельно. При этом за последний год они заметно выросли.

Однако Казахстан все равно является страной с самым дешевым топливом в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), средняя потребительская цена автомобильного бензина в стране составляет 202,6 тенге за литр.

Для сравнения, в России этот показатель равен 266 тенге, в Кыргызстане и Беларуси – около 330 тенге, а в Армении – более 642 тенге.

Аналогичная картина наблюдается и с дизельным топливом. Если в Казахстане литр стоит около 291,1 тенге, то в России – 309,7 тенге. Следом идет Беларусь – 337,1 тенге, Кыргызстан – 351,1 тенге, а в конце расположилась Армения – 642,4 тенге за литр.

Цены на бензин и дизель в Казахстане и странах ЕАЭС
Цены на бензин и дизель в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Однако ситуация с ценами постепенно меняется. Так, согласно отчету ЕЭК, Казахстан в 2023 году оказался лидером по индексу потребительских цен на бензин и дизель – он оказался здесь выше, чем в других странах ЕАЭС.

Так, с начала года бензин в стране подорожал на 13,3%, а за год, то есть по сравнению с сентябрем 2022 года – на 13,4%. Дизельное топливо выросло в цене на 16,3% и 34,4% соответственно.

Для сравнения, в Армении, Беларуси и Кыргызстане дизель вообще подешевел – на 17,4%, 4,1% и 12,2% за год соответственно. Аналогично и с бензином – в Беларуси за год его потребительские цены уменьшились на 4,1%, а в Кыргызстане и Армении они увеличились лишь на 2,1% и 0,4% соответственно.

В России средняя стоимость дизельного топлива выросла на 18% за год, а бензина – на 9,8%.

Изменение цен на топливо в Казахстане и странах ЕАЭС
Изменение цен на топливо в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, несмотря на тот факт, что в Казахстане по-прежнему цены на ГСМ являются самыми низкими во всем ЕАЭС, они выросли сильнее всего. Одной из причин подорожания топлива является приказ о повышении предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043277-tseny-na-benzin-i-dizel-v-kazahstane-vyrosli-silnee-chem-v-drugih-stranah-eaes/

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