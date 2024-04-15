"Очередная и бездарная попытка": аналитики о повышении цен на бензин для иностранных авто в Казахстане

Новые меры по повышению цен на топливо должны предотвратить его незаконный экспорт в другие страны. Однако эффект от этого может оказаться минимальным. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость топлива в Казахстане сохраняется на более низких уровнях, чем в других странах ЕАЭС, что приводит к риску перетока и "серого" экспорта.

Поэтому ранее в Министерстве энергетики РК сообщили, что планируется корректировать цены на бензин и дизельное топливо, чтобы сохранить топливный баланс на внутреннем рынке.

Так, проектом приказа предполагается следующее:

бензин марки Аи-92 и Аи-93 – цена будет установлена на уровне 245 тенге за литр , однако при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки цена останется прежней – 205 тенге за литр ;

, однако при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки цена останется прежней – ; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – цена составит 315 тенге за литр, но при предъявлении казахстанского водительского удостоверения до 100 литров в сутки можно приобрести по 295 тенге за литр.

Однако, согласно мнению аналитиков, эффект от этих мер может оказаться минимальным.

Повлияют ли новые меры на переток топлива

Согласно мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, ценовая разница с соседними странами приводит к дефициту топлива в Казахстане почти каждый год. А вводимые разного рода ограничения для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов оказываются тщетными.

Дизельное топливо. Иллюстративное фото: Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images

"Очередная и бездарная, на наш взгляд, попытка Минэнерго борьбы с перетоком дешевого казахстанского топлива на другие рынки....

На наш взгляд, введение подобных механизмов борьбы с серым экспортом и с возникновением дефицита, которое является уже системным явлением, в корне ошибочно.... Кроме того, введение дифференцированных цен для иностранных граждан создает еще больше коррупционных рисков и кейсов использования казахстанского паспорта для скупки топлива", – отмечают аналитики.

Схожее мнение выразили аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR. Согласно их сообщению, разница в 100 тенге между ценами на бензин между странами позволяет скупать его в Казахстане и сливать через границу, перевозя в топливных баках автомобилей.

При этом они отмечают, что среди причин перетока есть и иные виды "серого" экспорта, на которые текущие меры воздействия не повлияют.

"Ограничение продаж 100 литров бензина в сутки по льготной цене, конечно, должно ограничить бизнес перекупам, но все равно это не решит вопрос незаконного перетока ГСМ ЖД-цистернами", – считают в ENERGY MONITOR.

Заправка машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как можно решить проблему

Согласно мнению аналитиков Tengenomika, для решения сложившейся ситуации с перетоком топлива в соседние страны и дефицитом на внутреннем рынке необходимо принять более радикальные меры.

"Первое – закрыть полностью внутренний рынок от перетока топлива через границу или же выровнять цены с соседними странами, что сделает вывоз топлива из Казахстана в больших объемах бессмысленным. Однако наше правительство, видимо, не способно обеспечить полный запрет вывоза, из-за чего прибегло к решению по увеличению цен для иностранцев.

А второе решение, хотя болезненное и шоковое, вероятно, потребует дефицита топлива угрожающего масштаба, как это было с авариями ТЭЦ для принятия решения о повышении цен, как сейчас происходит с услугами ЖКХ", – считают аналитики.

В свою очередь в ENERGY MONITOR считают верным решением отменить государственное регулирование цен на ГСМ, чтобы они выровнялись с рынками соседних стран. Однако, согласно их мнению, пока что социальный фактор остается более важным.

Ранее эксперт рассказал о том, когда в Казахстане закончится дефицит топлива.