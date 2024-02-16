"Казахстан откажется от авто на бензине": действительно ли это так

В СМИ прошла информация о том, что международное сообщество обязало Казахстан отказаться от авто на бензине и дизеле. На деле таких планов в ближайшие годы нет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В ряде казахстанских СМИ появилась информация о том, что якобы международные организации обязали Казахстан в ближайшие 15 лет отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

При этом в пример приводятся такие страны как Китай, который планирует это сделать уже 2030 году, а также Индия, Великобритания, Австрия, Польша и Канада, у которых также в планах перейти на "экологически чистый" вид транспорта к 2040 году.

Тем не менее, для Казахстана такой вариант развитий может оказаться достаточно проблемным. Как объясняют эксперты портала "Колеса", в стране действительно рассматривают меры по популяризации машин на альтернативных источниках энергии, но ни о каком запрете бензиновых автомобилей речь не идет.

Так, планируется развивать сеть электрозарядных станций для электромобилей, а также рассматривается возможность открыть им доступ на автобусные полосы и предоставить бесплатные парковки.

Электромобиль. Иллюстративное фото: freepik.com

Напомним, в Казахстане также действует ряд преференций для владельцев электромобилей. Например, при ввозе машины в страну им не нужно платить утильсбор и таможенные пошлины, а первичная регистрация за бывшие в употреблении авто в два раза ниже, чем у машин с двигателем внутреннего сгорания.

Другими словами, в Казахстане действительно хотят сподвигнуть население пересаживаться на "экологически чистые" автомобили, но при этом запрещать традиционные машины никто не собирается.

"Куда мы денем казахстанскую нефть? Нельзя сразу переходить на электромобили. Возможным решением станут гибридные. Сейчас, переходя на электромобили, Европа сталкивается с рядом проблем, ведь их надо где-то и чем-то заряжать", – цитируют эксперты экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияза Ержана.

Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что мировая тенденция по переходу на "экологически чистый" вид транспорта выгодна Казахстану, который является экспортером многих ресурсов, необходимых для создания электромобилей.

Таким образом, подводя итог, эксперты сделали вывод, что полный запрет машин с ДВС это "нечто из области фантастики", так как на текущий момент из них состоит почти весь автопарк страны – из более 4,1 млн транспортных средств насчитывается лишь 7 997 электромобилей и 6 782 машины, работающие на газе.