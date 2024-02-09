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30 лет независимости Казахстана

На сколько выросли цены на квартиры за последние годы в Казахстане

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Деньги лежат на фоне строящегося дома
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние три года квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане подорожали в среднем на 40%. Где цены на квадратные метры выросли сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Собственную жилую недвижимость может позволить себе не каждый казахстанец – всему виной цены на квадратные метры, которые постоянно растут.

В разрезе одного года рост может показаться незначительным, например, по итогам 2023 года цены на первичное жилье выросли всего лишь на 3,4%, а на вторичное и вовсе снизились – на 3,7%.

Однако, если взять более продолжительный период, то окажется, что стоимость жилой недвижимости сильно "взлетела". Например, согласно данным портала "Крыша", квартиры на вторичном рынке Казахстана всего за три года подорожали в среднем на 40%.

Так, если в январе 2021 года квадратный метр в Алматы стоил в среднем 468 400 тенге, то в 2024 году ценник вырос на 54,1%до 721 638 тенге. Это один из самых сильных приростов в стране.

Сильнее цены выросли лишь Актау – на 67,7%. Правда, они там более скромные: в 2021 году "квадрат" стоил 191 875 тенге, а теперь – 321 842 тенге.

В Астане за три года стоимость квартир выросла на 33,4%с 357 125 тенге до 476 534 тенге за квадратный метр. В Шымкенте рост составил 34,5% – ранее "квадрат" стоил в среднем 312 875 тенге, а теперь – 420 780 тенге.

Наименьший рост был зафиксирован в Кокшетау – всего на 16,3% за три года. В 2021 году стоимость квадратного метра здесь составляла в среднем 263 575 тенге, а в январе 2024 года – 306 542 тенге.

Рост цен на вторичном рынке жилья в период с 2021 по 2024 годы
Рост цен на вторичном рынке жилья Казахстана. Источник: krisha.kz

Как отмечают эксперты, главная причина такого сильного роста цен – стимуляция спроса.

Напомним, в 2021 году казахстанцам разрешили использовать часть пенсионных накоплений на жилье, и многие этим воспользовались – за год было выведено почти 2,5 трлн тенге, а количество сделок купли-продажи увеличилось почти в два раза – до 609 тыс.

В результате, за 2021 год средние цены на вторичном рынке выросли на 27%, а в 2022 году – еще на 10%.

Помимо пенсионных накоплений были и другие факторы роста цен. Например, рост курса доллара, подорожание строительных материалов на первичном рынке, который "потянул" за собой и вторичный, а также снижение темпов строительства жилья в 2022 году.

В целом, 2023 год прошел спокойно: цены немного выросли в первом квартале, однако к концу лета снизились, осенью остановились, зима началась без резких перекосов, а в итоге даже было зафиксировано их снижение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060105-na-skolko-vyrosli-tseny-na-kvartiry-za-poslednie-gody-v-kazahstane/

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