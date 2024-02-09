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Вторичное жилье продолжает дешеветь в Казахстане

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Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

За первый месяц 2024 года цены на первичном рынке жилья в Казахстане выросли на 0,2%, а вот на вторичном, наоборот, снизились на 0,4%. Сколько стоят квадратные метры, узнали журналисты NUR.KZ.

За последние годы стоимость жилья сильно выросла в Казахстане. Это касается как первичного и вторичного рынков, так и арендного. Впрочем, в 2023 году темпы роста цен начали замедляться, а сам рынок недвижимости заметно "остыл".

Судя по данным Бюро национальной статистики, январь 2024 года решил эту тенденцию продолжить. Так, "первичка" подорожала всего на 0,2% за месяц, а "вторичка" вообще стала дешевле – на 0,4%. Стоимость арендного жилья в среднем вообще не изменилась.

В годовом разрезе, то есть по отношению к январю 2023 года, зафиксирован рост цен на первичное жилье, правда, лишь на 2,9%. Сильнее подорожала аренда – плюс 4,3%. А вот вторичный рынок и здесь испытал снижение цен – сразу на 4,4%.

При этом на первичном рынке отметились Кокшетау, Шымкент и Актобе, где цены на квадратные метры за год стали ниже – на 7,6%, 1,4% и 1% соответственно.

На вторичном рынке такая ситуация наблюдается в следующих городах: Қонаев (минус 12,9%), Астана (минус 7,8%), Алматы (минус 5,2%), Уральск (минус 3%), Актау (минус 2,6%), Усть-Каменогорск (минус 1,4%) и Семей (0,7%).

Изменение цен ны рынке жилья Казахстана
Изменение цен ны рынке жилья Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, по итогам января стоимость одного квадратного метра жилья установилась следующей:

  • первичный рынок – 486 744 тенге;
  • вторичный рынок – 493 566 тенге;
  • рынок аренды – 4 264 тенге.

Стоит отметить, что это средние цены на рынке. В зависимости от города стоимость "квадратов" может сильно отличаться. Так, например, Алматы является абсолютным лидером во всех категориях. "Первичка" здесь стоит порядка 579 946 тенге за "квадрат", "вторичка" – 599 991 тенге, а арендное жилье – 5 367 тенге.

В Астане цены следующие: первичный рынок – 573 427 тенге, вторичный – 575 519 тенге, арендный – 4 140 тенге. В Шымкенте – 422 918 тенге, 435 199 тенге и 3 135 тенге соответственно.

Самые низкие цены на первичное жилье зафиксированы в Актобе – 253 682 тенге за квадратный метр, на вторичном рынке отметился Кокшетау – 296 594 тенге, а на арендном отличился Туркестан – 2 061 тенге.

Средние цены на рынке жилья Казахстана в январе 2024 года
Средние цены на рынке жилья в январе 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Если рассматривать изменение цен в разрезе нескольких лет, то окажется, что они выросли намного сильнее. Например, первичное жилье сейчас стоит примерно на 39,6% дороже, чем было в декабре 2020 года, вторичное – на 44,9%, а арендное - на 73,2%.

А недавно мы рассказывали о том, как за последние три года подорожали подержанные квартиры и сколько сейчас за них просят казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060141-vtorichnoe-zhile-prodolzhaet-deshevet-v-kazahstane/

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