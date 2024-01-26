Покупать жилье в ипотеку стали реже в Казахстане

За год казахстанцы оформили 116,6 тыс. ипотечных займов. Это сразу на 19,2% меньше, чем было годом ранее. О причинах снижения спроса на жилищные кредиты, читайте в материале NUR.KZ.

Из-за текущих цен на квадратные метры собственное жилье является недоступным для большой части населения Казахстана. Поэтому для многих граждан ипотека является единственной возможностью приобрести квартиру или дом.

По состоянию на 1 января 2024 года, как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, казахстанские ипотечники в общей сумме должны банкам порядка 5,8 трлн тенге. Это на 11,3% больше, чем было годом ранее.

Стоит отметить, что 61% всего объема ипотечного портфеля приходится на свежие кредиты, которые были оформлены в 2022-2023 годах. Доля просроченных на 90 дней и более займов оказалась невелика – всего 3,4%, или 201 млрд тенге.

Однако спрос на ипотеку в Казахстане сильно просел. В 2023 году было оформлено 116,6 тыс. ипотечных займов на сумму в 1,8 трлн тенге. Количество выданных кредитов за год уменьшилось на 19,2%, а их общая сумма – на 17,3%.

Медианная сумма выдачи займа в течение года составляла 13 млн тенге, а средняя – около 15 млн тенге. Интересно, что максимальная сумма ипотеки в 2023 году достигла 2,1 млрд тенге.

Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему казахстанцы стали реже покупать жилье в кредит

Как сообщает портал "Крыша", причина падения спроса на ипотечное жилье может заключаться в высоких процентах. Напомним, Казахстан отличается дорогой ипотекой даже по мировым меркам.

"Ставка по коммерческой ипотеке в Казахстане высокая, и далеко не каждый может выплачивать 18-20% годовых. Поэтому ипотеку берут те, кому сейчас остро это необходимо. Остальные ждут понижения базовой ставки и, соответственно, смягчения условий кредитования", – объяснили в Первом кредитном бюро журналистам портала.

При этом в Казахстане есть различные льготные ипотечные программы, но их немного и доступны они лишь определенным категориям граждан. То есть среднестатистический платежеспособный казахстанец воспользоваться ими не сможет.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что именно льготная ипотека "разгоняет" цены на квадратные метры в Казахстане, что приводит к снижению доступности жилья для граждан.