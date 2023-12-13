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30 лет независимости Казахстана

Кто сможет получить жилье по программе "9-20-25", рассказали в "Отбасы банке"

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сегодня на брифинге СЦК озвучила условия жилищной программы "9-20-25", которая планируется к запуску в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что при реализации ипотечной программы "9-20-25" акцент сделают на работающей молодежи.

"Эта программа планируется к запуску в 2024 году. А сейчас мы начали точечную программу, как пилотный проект, именно с сотрудниками академической науки. У них должны быть какие-то научные достижения и плюс обязательно должно отсутствовать жилье на протяжении последних пяти лет. Кстати, в "9-20-25" тоже будет такое условие: человек, который будет претендовать на участие в программе, тоже (должен быть – прим. ред.) без жилья (последние 5 лет – прим. ред.)", – объяснила Ибрагимова.

Она поддерживает предложение, согласно которому по программе "9-20-25" гражданам будут выдавать не только готовое жилье, но и жилье, строящееся под гарантию КЖК.

"Еще одно предложение было, которое мы с ассоциацией обсуждали. Мы очень часто встречаемся с застройщиками и видим какие-то дополнительные проблемы. Например, в программе "7-20-25" не было ограничений по количеству участий. То есть могли в 2019 году купить квартиру, затем, воспользовавшись ростом цен на недвижимость, продать ее и в 2021 году снова участвовать.

У нас в программе будет запрет. Человек будет участвовать только один раз. И, кроме этого, в программе "9-20-25" на момент подачи заявки должно будет отсутствовать жилье на протяжении 5 лет. Мы будем это проверять через государственные базы данных", – резюмировала глава банка.

Ранее Ляззат Ибрагимова говорила, что условия, возможности и механизмы ипотечной программы "9-20-25" будут точно известны в следующем году.

В конце ноября премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что условия данной программы будут следующие: кредиты будут выдавать при первоначальном взносе в 20% под 9% на 25 лет. Он отметил, что сейчас ведутся расчеты для запуска этой программы.

"Ежегодно на это необходимо будет 150 миллиардов тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц. Для запуска программы нам необходимо выделить 100 миллиардов тенге с рынка и 50 миллиардов тенге из чистого дохода "Отбасы банка", – заявил глава кабмина.

Позже в Нацбанке прокомментировали вопрос, можно ли ожидать взрыва цен на жилье в Казахстане из-за программы "9-20-25".

Также мы подробно писали, какие жилищные программы доступны неполным казахстанским семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2050597-kto-smozhet-poluchit-zhile-po-programme-9-20-25-rasskazali-v-otbasy-banke/

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