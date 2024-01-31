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Кто чаще всего покупает жилье в ипотеку в Казахстане

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макет дома на столе
Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аналитики составили портрет казахстанского ипотечника в 2023 году. В этот раз им оказалась женщина из Астаны или Алматы в возрасте от 31 до 40 лет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Спрос на ипотеку в Казахстане в 2023 году сильно просел. Количество новых кредитов за год уменьшилось на 19,2%, а их общая сумма – на 17,3%. В целом же за год было оформлено 116,6 тыс. жилищных займов на 1,76 трлн тенге.

Аналитики Telegram-канала Data Hub, выяснили, кто чаще всего брал ипотеку в 2023 году.

Портрет казахстанского ипотечника

Всего за год ипотеку оформили 111,7 тыс. казахстанцев. Чаще всего брали жилищные кредиты в Астане и Алматы – на них пришлось 20% и 15% от общего количества ипотек соответственно.

В среднем ипотечники брали в кредит 15,7 млн тенге. Хотя в некоторых городах средняя сумма выдачи была значительно больше, например, в Алматы – 20,7 млн тенге, а в Астане – 18,4 млн тенге.

Стоит отметить, что женщины покупали жилье в ипотеку чаще мужчин – 54% против 46%. А вот возраст самых активных заемщиков варьируется от 31 до 40 лет – именно эта возрастная группа оформила 39% всех выданных займов.

Таким образом, если составить портрет самого активного ипотечника в 2023 году, то им окажется женщина в возрасте от 31 до 40 лет, проживающая в Астане или Алматы.

Выдачи ипотечных займов в 2023 году
Выдачи ипотечных займов в 2023 году. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

А вот самым нетипичным заемщиком оказался мужчина в возрасте от 51 до 60 лет, который оформил ипотеку на 2,1 млрд тенге, что является максимальной суммой жилищного займа в прошедшем году.

Падение спроса на ипотеку в Казахстане может иметь несколько причин, среди которых цены на жилье, а также высокие, даже по мировым меркам, процентные ставки по кредитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2058371-kto-chasche-vsego-pokupaet-zhile-v-ipoteku-v-kazahstane/

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