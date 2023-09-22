Почему доллар подорожал почти до 480 тенге, объяснили эксперты

За последний месяц доллар в Казахстане вырос почти на 25 тенге. Тенге продолжает слабеть, несмотря на то, что нефть дорожает. Почему так происходит, объяснили эксперты телеканалу КТК.

Сегодня в казахстанских обменниках за один доллар просят 478-480 тенге, при этом всего лишь месяц назад купить американскую валюту можно было по 450 тенге за единицу.

Примечательно, что однозначного ответа, почему тенге начал стремительно слабеть, нет. В Нацбанке ситуацию комментировать не стали.

Журналисты отмечают, что, несмотря на цены на нефть, тенге не укрепляется, как это было раньше. Хотя сейчас стоимость нефти марки Brent превысила уже 93 доллара за баррель. Некоторые эксперты считают, что на тенге может давить высокая вероятность повышения ставки ФРС США.

В Ассоциации финансистов уверены: на казахстанскую валюту сейчас влияют больше внутренние факторы, чем внешние. Прежде всего причина в том, что импорт товаров вырос, а экспорт упал, считают аналитики.

"В первую очередь можно выделить сужение профицита торгового баланса. Экспорт – это то, что мы продаем, и нам за это платят доллары. Импорт – это то, что мы покупаем, и мы за это платим доллары. Соответственно, экспорт у нас снизился, нам заплатили меньше долларов, а импорт вырос. То есть мы хотим платить больше. А где взять валюту? Мы начинаем ее скупать. Соответственно, курс начинает расти", - поделилась ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко.

Еще один возможный фактор, по мнению специалистов ассоциации, – обслуживание госдолга. Оно обходится дорого. В этом году госдолг составил более 18 миллиардов тенге. И это тоже может оказывать давление на нацвалюту.

Экономисты же напоминают: в бюджете на 2023 год правительство заложило курс 470 тенге за доллар. Поэтому все, что происходит на валютном рынке, вполне логично.

"Это показатели бюджета. Бюджет, когда считается, рассчитывается по неким показателям. Основные показатели – это цена барреля нефти, расчетный был 85 за баррель, и курс доллара: 470.

Почему это важно – потому что часть выручки, доходной части бюджета у нас в валюте. И все, что ниже 470, несет прямые убытки для бюджета. То есть если курс крепче чем 470 расчетный, значит, бюджет недополучит прибыль", - пояснил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Прогнозировать, будет ли ослабевать тенге к доллару дальше, сложно. Казахстан – импортозависимая страна. И напрямую на курс влияет много внешних факторов: это и колебания курса рубля, и цены на нефть.

Но если на мировых рынках ситуация кардинально не изменится, то и у нас резких скачков быть не должно. По крайней мере в ближайшее время курса в 500 тенге за доллар эксперты не ожидают.

Источник: КТК

Отметим, в конце августа тенге резко укрепился по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Тогда специалисты отмечали, что укрепление нацвалюты произошло на фоне новости о том, что в Казахстане временно приостановили действие нормы об обязательной продаже валютной выручки квазигосударственными компаниями.

Хотя с приостановкой этой нормы тенге потерял один из факторов поддержки, тем не менее всего за день казахстанская валюта резко выросла в цене.

Однако ровно через месяц, в сентябре, нацвалюта стала стремительно терять в цене, а доллар подорожал, приблизившись к рекордным значениям прошлого года.