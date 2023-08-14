Выгоден ли Казахстану дешевый рубль, рассказали аналитики

Деньги в упаковке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс российской национальной валюты продолжает слабеть, что также влияет на экономики соседних стран, включая и Казахстан. Выгодно ли его дальнейшее падение для нас, читайте в материале NUR.KZ.

По данным Investing.com, стоимость российской валюты приближается к отметке 100 рублей по отношению к доллару США (1 рубль за 1 цент). Так, его курс на московской валютной бирже составляет 99,43 рубля.

А в обменных пунктах Казахстана валюта Российской Федерации держится в среднем на отметке 4,8 тенге при ее покупке физическими лицами.

Как отмечается в Telegram-канале Finance.kz, данный процесс имеет положительное влияние для казахстанцев. Однако в более долгосрочной перспективе возникают серьезные риски для экономики страны.

Выгода и убытки от слабого рубля

Как отмечается в источнике, в краткосрочной перспективе снижение стоимости российской валюты является выгодным для Казахстана – снижается давление на инфляцию, так как около 30-40% продуктов питания в магазинах завозится из России.

То есть импорт становится дешевле, что может положительно отразиться на ценах и расходах казахстанцев.

Однако эта выгода может обернуться убытками для экономики в будущем.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В среднесрочной перспективе это ставит значительные вопросы о том, что наше собственное производство становится невыгодным — нас может захлестнуть волна российского импорта еще больше.

Сейчас как никогда раньше экономике нужен кредитный импульс для недопущения захвата рынка российскими товарами", – сообщают в Finance.kz.

А в более долгосрочной перспективе аналитики ожидают дальнейшего ослабления рубля. В то же время это вызовет большие вопросы по насыщению собственного рынка в России. То есть все больше товаров будет продаваться в другие страны (например, Казахстан), а не внутри РФ.

Поэтому власти этой страны могут внести ограничительные меры по вывозу определенных групп продуктов питания, что грозит новым дефицитом в Казахстане.

"Нам стоит быть готовым к новым внезапным запретам экспорта, как, например, было с сахаром в 2022 году", – отмечают аналитики.

При этом они указывают, что курс тенге по отношению к рублю демонстрирует независимость с декабря прошлого года.

Ранее мы рассказывали, почему Казахстан остается импортозависимым, несмотря на миллиардные расходы в сфере производства продуктов питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032279-vygoden-li-kazahstanu-deshevyy-rubl-rasskazali-analitiki/