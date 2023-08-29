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Сколько денег и на что хотят взять из Нацфонда в 2024 году

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минфина на заседании кабмина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что параметры трехлетнего бюджета соответствуют установленным бюджетным законодательством правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.

"Поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге (2025 год – 20,1 трлн тенге, 2026 год – 21,2 трлн тенге). В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге (в 2023 году – 4 трлн тенге). Данные средства будут направлены на реализацию социально-значимых и важных инфраструктурных проектов", – добавил он.

По его словам, средства будут направлены на модернизацию автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках Национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

"Расходы бюджета на 2024 год с учетом доходов и дефицита планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге по отношению к 2023 году и составят порядка 24 трлн тенге. Основная доля расходов бюджета приходится на социальную сферу и составляет 41% от общих расходов бюджета. В 2024 году расходы социальной сферы прогнозируются с увеличением на 1,4 трлн тенге по отношению к 2023 году, достигнув 9,9 трлн тенге", – отметил министр.

На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге.

Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн тенге.

Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн тенге.

Дефицит бюджета в 2024 году прогнозируется на уровне 2,6% к ВВП со снижением к 2026 году до 2,3% к ВВП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034410-skolko-deneg-i-na-chto-hotyat-vzyat-iz-natsfonda-v-2024-godu/

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