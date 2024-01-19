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30 лет независимости Казахстана

"Падение" доллара до 400 тенге прогнозируют казахстанские экономисты

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Девушка держит в руках пачку долларов
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Независимые финансовые аналитики предрекают казахстанскому тенге небывалое укрепление в этом году - эксперты считают, что доллар к концу года подешевеет до 400 тенге, передает сайт телеканала КТК.

Накануне в Первом кредитном бюро сообщили, что за год поступления на долларовые депозиты в Казахстане сократились сразу на 18%: по итогам 2023-го казахстанцы держали в иностранной валюте на депозитах чуть больше 8 триллионов тенге. Это меньше, чем в 2022-м почти на 2 триллиона.

Одним из объяснений такой тенденции может быть переток депозитов в тенге. Ну а в целом копить казахстанцы стали усерднее. Всего на депозитах в разных валютах хранится больше 34 триллионов тенге. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Что касается непосредственно депозитов в тенге: к концу года они выросли на 26%. А вот снижение долларизации сразу на 18% происходит из-за низких ставок по валютным вкладам, считают эксперты. Они сохраняются на уровне 1%.

На такие меры Нацбанк идет, чтобы повысить привлекательность тенговых депозитов. Ставки вознаграждения по ним превышают 10%.

"Ставка по депозитам в банках второго уровня намного выше. Можно вкладывать под 14-15% годовых – эффективная ставка. В то же время в долларах США эффективная ставка вклада не превышает 1%. Сам по себе 1% не покрывает само обесценение доллара. А если в тенговый вложить, та же инфляция годовая за прошлый год составила 9,8%. Соответственно, свои вклады можно сохранить от обесценивания", - объяснил экономист Арман Байганов.

В последнее время тенге демонстрирует стабильность. Эксперты считают, что связано это с замедлением инфляции не только в Казахстане, но и во всем мире.

Более того, экономисты предполагают: в этом году на табло обменников мы можем даже увидеть цифру 400 тенге за доллар. Это может произойти, если Федеральная резервная система США будет снижать ставки.

"Мой прогноз до конца 2024-го: тенге-доллар – 400 тенге. Я исхожу из того, что у нас есть стабильность со всех сторон. Что же повлияет на движение с 450 до 400 тенге? Именно то, что доллар во всем мире падает. Падает почему? Потому что он до этого два года рос. А последние полгода он начал падать. А почему? Потому что начали все предвещать, что ФРС начнет снижать ставки", - поделился независимый финансовый аналитик Нургали Нурмахамбетов.

Многое в экономической ситуации в стране будет зависеть от базовой ставки. Это ориентир для банковского сектора. Ее увеличение или снижение происходит из-за прогнозов ситуации. И если базовая ставка становится выше, то обычно вслед за ней растут и цены.

Кроме того, дорожают все виды кредитов. В то же время растут и ставки по депозитам в тенге. Но многие эксперты считают, что в 2024-м финрегулятор будет планомерно снижать базовую ставку.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2056302-padenie-dollara-do-400-tenge-prognoziruyut-kazahstanskie-ekonomisty/

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