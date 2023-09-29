Что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказали аналитики

Стоимость жилья будет зависеть от таких факторов, как ипотечные программы, базовая ставка и дефицит недвижимости. Как они могут отразиться на ценах в 2024 году, читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость квадратного метра жилья в 2020-2023 годах росла стремительными темпами. Это повлияло на покупательскую способность населения.

При этом сейчас одни казахстанцы могут ждать снижения цен, а другие – дальнейшего удорожания.

Как отмечают аналитики Freedom Finance Global, есть два вида прогнозов для рынка жилья на ближайший год, которые сформированы на основе опроса профессиональных участников рынка (банкиры, застройщики, агентства по недвижимости, госорганы и так далее).

Они подразумевают такие условия, как снижение ставки Национального банка и инфляции, а также сохраняющийся дефицит недвижимости (в Казахстане на одного человека приходится 23,4 кв. м жилья, в то время как нормы ООН составляют 30 кв. м).

При этом главным фактором станут будущие решения государства о льготных ипотечных программах.

Сценарий первый

На стоимость жилья влияет множество факторов, среди которых особенно можно выделить льготные ипотечные программы – они позволяют большему числу людей купить квартиры и дома по доступным условиям, в отличие от банковских ипотечных займов.

Как отмечают аналитики, в первом сценарии подразумевается, что правительство не объявляет новую льготную ипотечную программу либо не расширяет имеющийся ассортимент до уровня, достаточного, чтобы покрыть спрос рынка.

Так, ранее было ограничено финансирование программы "7-20-25".

Деньги и игрушки. Иллюстративное фото: Max Zolotuhin/Getty Images

В этом случае рынок пойдет по сложному пути и могут произойти следующие изменения:

ипотека подорожает – увеличится доля банковских кредитов на покупку жилья, которые обычно обходятся дороже из-за высокой ставки Нацбанка, а программы Отбасы банка станут менее доступными (только для нуждающихся категорий);

привлекательность жилья снизится – количество сделок по купле-продаже и выданных ипотек в текущем и начале следующего года покажет планомерное снижение, что приведет к уменьшению выгоды от покупки квартир.

Но при этом снижения цен за квадратные метры не прогнозируется.

"Оживление рынка может наступить во втором полугодии 2024 года. Ставка к текущему моменту может составить 13-14%.

Доходность 6-12-месячных депозитов будет примерно на 2% выгоднее, чем арендный доход. Тем не менее облигации, которые могут зафиксировать доходность до 14% на два года, выглядят привлекательнее.

Цены за кв. м вырастут на 4-6%", – считают аналитики.

При этом они отмечают, что на первичном рынке цены могут особо не измениться в течение всего 2024 года.

Сценарий второй

Во втором сценарии подразумевается, что правительство объявит новую программу льготного кредитования для широкого рынка (не только льготные категории граждан).

"В данном случае рынок пойдет по упрощенному пути.

Тем не менее не ожидается того, чтобы ставки оказались такими же, как это было при запуске программы «7-20-25» в 2018 году. Они будут пересмотрены в сторону повышения", – считают аналитики.

То есть новая ипотечная программа, если она будет введена, окажется дороже текущей и станет чем-то средним между ожиданиями рынка и текущей базовой ставкой.

"Тогда ожидаемый рост цен составит 6-12% и напрямую будет зависеть от того, насколько мягкими будут условия. Однако в случае негативного (отдельного) сценария с уходом Отбасы банка в регионы, рост может быть охлажден", – указывают специалисты.

Другими словами, в обоих сценариях аналитики отмечают неизбежность роста цен (на 4-6% или 6-12%) и улучшение инвестиционной привлекательности жилья на большом отрезке времени.