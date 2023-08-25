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30 лет независимости Казахстана

Ставка Нацбанка снижена впервые за 3 года: что изменится в Казахстане

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Деньги и кубики, выстренные в слово "TENGE".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня Национальный банк Республики Казахстан принял решение об изменении базовой ставки. О том, как это отразится на жизни казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК 25 августа 2023 года принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5%. Это первое снижение данного показателя с июля 2020 года.

Как отмечается в сообщении Нацбанка РК, принятое решение связано с ослаблением инфляционного давления.

Так, годовая потребительская инфляция по итогу июля снизилась до 14,0%, а месячная – замедлилась до 0,6%. Подобный тренд фиксируется уже пять месяцев подряд, что является явным признаком дезинфляционных процессов в экономике страны – отмечается снижение цен на основные продукты питания.

Однако ожидания казахстанцев о росте цен в будущем остаются негативными.

На что это может повлиять

Базовая (в других странах используется термин "ключевая") ставка – это ориентир, который устанавливается центральными банками стран для регулирования денежно-кредитной политики.

От нее зависят несколько факторов в жизни государства:

  • кредиты – чем выше ставка, тем дороже займы в банках второго уровня для населения и бизнеса, что может замедлить экономический рост;
  • депозиты – становятся более прибыльными при высоких значениях ставки и менее выгодными при ее снижении, что влияет на финансовое поведение граждан (либо хранят деньги в банках, либо изымают их и инвестируют);
  • курс национальной валюты – тенге может окрепнуть от повышения базовой ставки и ослабеть из-за ее снижения.

Соответственно, теперь кредиты могут стать чуть дешевле, а депозиты менее привлекательными.

В то же время текущее значение базовой ставки все еще остается достаточно высоким. Казахстанцам важно это учитывать при финансовом планировании и необходимости оформить заем или сохранить свои сбережения.

Также снижение ставки Нацбанка может иметь негативное влияние на стоимость тенге по отношению к мировым валютам. Вместе с тем, напомним, что ранее была отменена одна из косвенных мер поддержки курса нацвалюты за счет обязательной продажи части валютной выручки квазигосударственными компаниями.

Ранее аналитики сообщали, что тенге сохраняет связь с российским рублем, несмотря на признаки "отвязки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033842-stavka-natsbanka-snizhena-vpervye-za-3-goda-chto-izmenitsya-v-kazahstane/

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