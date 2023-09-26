Депозиты казахстанцев продолжают расти

По итогам августа общий объем банковских вкладов казахстанцев, являющихся физическими лицами, превысил 18,1 трлн тенге. В какой валюте хранит деньги население страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Национального банка РК, по итогам августа казахстанцы накопили на своих депозитах более 18,1 трлн тенге. За месяц объем средств увеличился на 0,23% или на 41,3 млн тенге.

Порядка 12,8 трлн тенге граждане хранят в тенге, на вклады в иностранной валюте приходится лишь около 5,3 трлн тенге. Стоит отметить, что доля долларовых депозитов постепенно сокращается. Ранее мы рассказывали о том, что долларизация вкладов в Казахстане находится на минимальном уровне.

Депозиты по прежнему выгодны

Примечательно, что банковские вклады сохранили свою привлекательность даже после понижения Нацбанком базовой ставки 25 августа текущего года. Тогда же вслед за ним понизил предельные ставки по некоторым видам вкладов и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Тем не менее, согласно данным Национального банка РК, третий месяц подряд средняя ставка вознаграждения по тенговым депозитам физических лиц в банках страны установлена на уровне 13,9%.

Это выше текущей инфляции в Казахстане, которая по итогам августа составила 13,1%. Буквально это значит, что депозиты обгоняют рост цен в стране и приносят реальный доход для своих владельцев.

Вероятно это и является одной из основных причин, по которой среди населения наблюдается значительный рост объема банковских депозитов – вкладчики стремятся сохранить и приумножить свои сбережения, пока ставки вознаграждения находятся на высоком уровне.