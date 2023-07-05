Дорогие или дешевые кредиты: нужно ли снижать базовую ставку в Казахстане, рассказали аналитики

Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya / Getty Images

Сегодня Национальный банк РК примет решение о базовой ставке. Мнением о том, нужно ли снижать ее или оставить на текущем уровне, поделились аналитики. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Базовая ставка центрального банка страны влияет на несколько экономических условий:

кредиты – чем она выше, тем дороже будут займы для бизнеса и населения, а низкая ставка сделает их более доступными и дешевыми;

депозиты – при высокой ставке банковские вклады становятся более выгодными;

курс валюты – тенге укрепляется за счет повышения базовой ставки.

Текущий показатель равен 16,75% и не менялся с декабря 2022 года.

Напомним, что ранее Нацбанк заявил о возможном снижении базовой ставки в Казахстане. При этом мнения аналитиков о необходимости подобных изменений разделились.

Почему ставку нужно снижать

Согласно мнению Telegram-канала Finance.kz, сохранение или повышение базовой ставки в текущих условиях может негативно отразиться на казахстанцах.

"Кто в проигрыше от высокой ставки? Казахстан и экономика нашей страны, которая сейчас растет исключительно на тяге льготных кредитов. Прямо сейчас, в связи с падением рубля, уже замаячила проблема повышения импорта из России – их товары дешевеют.

Сейчас отличное время вернуть кредитный импульс экономике, чтобы наше производство защитило нас от российского импорта", – сообщают в источнике.

При этом отмечается, что текущая ситуация с дорогими кредитами выгодна только банкирам – они могут легко получать прибыль до 17,75% за счет высокой базовой ставки.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com / jcomp

"Согласно статистике Нацбанка, Halyk нарастил прибыль на 38% (до 286,1 млрд тенге), Kaspi – на 43% (до 181,7 млрд тенге), Jusan – на 72% (до 50 млрд тенге), Forte – на 33% (до 40 млрд тенге), BCC – на 56% (до 72 млрд тенге).

Таким образом, именно банки – главные бенефициары высокой базовой ставки", – сообщают в Finance.kz.

То есть казахстанцы и бизнес в этих условиях сталкиваются с проблемами получения займов для своего развития: брать деньги в долг при таких условиях слишком дорого. Поэтому аналитики указывают на необходимость снижения базовой ставки.

Аргументы за сохранение ставки

О том, что сохранение текущих условий может оказаться правильным решением, сообщил Telegram-канал . Источник указывает два важных вида факторов для этого.

Так, среди внутренних причин для сохранения ставки отмечаются:

инфляция – годовой показатель падает, но месячный (0,5%) все еще выше допандемийного (0,2%), а поднятие тарифов на комуслуги и топливо еще не реализовало свой инфляционный потенциал;

курс тенге – у национальной валюты забрали поддержку (снижена обязательная продажа валютной выручки квазигосударственного сектора до примерно 20%).

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

К внешним факторам источник относит валютные колебания (падение рубля, поддержка курса юаня и ослабление доллара США), а также сложности в нефтяной сфере – стоимость барреля снижается, но проблема с нефтяным стратегическим резервом в США еще не решена (сохраняется дефицит).

При этом нефть занимает значительную долю в экономике Казахстана.

"Полагаю, что в такой ситуации снижать ставку – что значит давать рынку сигнал о том, что нацвалюта будет менее привлекательной – крайне опасно.

С другой стороны, рынок хочет дешевых денег. Пирамидам и зомби-компаниям нужна финансовая подпитка, временные костыли в виде строительства школ, покупки автобусов и ремонтных проектов не дадут большого запаса времени.

В среду жду сохранения ставки, но, думаю, ближе к осени при смягчении условий ставка, возможно, пойдет вниз", – сообщает источник.

Ранее в Национальном банке объяснили, почему пока нельзя снижать базовую ставку в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027511-dorogie-ili-deshevye-kredity-nuzhno-li-snizhat-bazovuyu-stavku-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/