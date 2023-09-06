Казахстанцы стали жить хуже за последние годы, сообщают аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подорожание продуктов питания, услуг и недвижимости негативно влияют на уровень жизни во всем мире. О том, насколько изменилось положение населения Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк Казахстана выпустил доклад о денежно-кредитной политике за август 2023 года.

Этот документ отражает наиболее значимые тенденции в экономике страны и прогнозы о ее дальнейшем развитии. При этом опубликованные данные показывают ухудшение материального положения казахстанцев.

Доходы снижаются

Согласно докладу Нацбанка, отмечается сокращение реальных доходов населения в условиях ускорения инфляции за последние два года.

Так, во 2 квартале 2023 года отмечался рост номинальных доходов казахстанцев и замедление инфляции. Но более долгосрочные показатели оказались отрицательными.

"В 2022 году среднедушевой доход населения составил 154 тыс. тенге в месяц, при этом величина медианного дохода оказалась ниже почти в 2,5 раза и была равна всего 63 тыс. тенге.

При этом, согласно данным за 1 квартал 2023 года, у 90% населения доход на душу не превышает 151 тыс. тенге в среднем в месяц", – отмечается в докладе Нацбанка.

Основным источником доходов казахстанцев остаются заработные платы – на их долю приходится более половины всех доходов населения. И этот показатель снижался непрерывно с 2010 по 2021 годы.

Данный факт связывают с тем, что рост расходов бюджета на социальные трансферты превышал рост фонда оплаты труда в экономике в период с 2013 по 2020 годы. Но с увеличением минимальной зарплаты в 2021 году доля зарплат в структуре доходов казахстанцев снова выросла.

Также сообщается, что 24,3% всех доходов населения страны приходится на самых обеспеченных людей. То есть 10% наиболее богатых граждан получают от 151,3 тыс. до 2,97 млн. тенге.

Доходы казахстанцев. Источник: Национальный банк РК

При этом лишь относительно небольшая доля казахстанцев имеет сверхвысокие доходы. А это указывает на относительно высокую концентрацию доходов у наиболее богатой части граждан.

В то же время 10% наименее обеспеченных казахстанцев имеют ежемесячный доход в пределах 35-45 тыс. тенге на человека.

"Можно отметить некоторое ухудшение материального положения населения за последние годы. Это является следствием как демографических процессов в стране, которые приводят к большей зависимости от трансфертов, так и высокой инфляции, снижающей покупательную способность.

Таким образом, одной из важнейших краткосрочных задач в улучшении материального положения граждан является снижение инфляции до целевого значения в 5%", – сообщают в Нацбанке.

Напомним, что ранее впервые за три года была снижена базовая ставка Национального банка, которая теперь равна 16,5%. Однако это значение все еще остается высоким, что приводит к высоким процентам вознаграждения по кредитам. В то же время депозиты также остаются выгодными для вкладчиков банков.

Также ранее Тимур Сулейменов рассказал о том, в каком случае Нацбанк снизит базовую ставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035311-kazahstantsy-stali-zhit-huzhe-za-poslednie-gody-soobschayut-analitiki/