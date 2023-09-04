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30 лет независимости Казахстана

В каком случае Нацбанк снизит базовую ставку, ответил Тимур Сулейменов

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Нацбанк
Национальный банк Казахстана. Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Тимур Сулейменов, который, возможно, в скором времени возглавит Национальный банк РК, в кулуарах сената озвучил условия снижения базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в кулуарах сената поинтересовались у Сулейменова, будет ли Нацбанком принято решение дальше снижать базовую ставку, и при каких условиях Нацбанк примет такое решение.

"Можно сказать, что инфляция является самым опасным процессом в экономике. Поэтому стоит задача ее уменьшить. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, можно будет снизить ставку", - заявил в ответ Сулейменов.

Напомним, что сегодня сенат дал согласие на назначение Тимура Сулейменова председателем Нацбанка. Однако официального указа президента еще не публиковалось.

До сегодняшнего дня НБК возглавлял Галымжан Пирматов.

Также в конце августа Национальный банк РК вновь объявил о снижении базовой ставки с 16,75% до 16,5%.

А на прошлой неделе президент в своем послании народу высказался о базовой ставке Нацбанка.

"Сверхдоходность не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", – заявил Токаев.

Добавим, что базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2035148-v-kakom-sluchae-natsbank-snizit-bazovuyu-stavku-otvetil-timur-suleymenov/

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