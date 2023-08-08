Зарплаты учителей выросли, но их покупательная способность упала в Казахстане

Школа. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Зарплаты в сфере образования выросли вместе со среднемесячной номинальной заработной платой. На сколько они изменили с учетом инфляции, узнали журналисты NUR.KZ.

По поручению президента Республики Казахстан заработная плата педагогов страны с января 2020 года ежегодно повышается на 25%. В начале года при этом сообщалось, что она была увеличена в два раза.

Между тем отметим, что в четвертом квартале 2019 года средний размер заработной платы в области образования составлял 140,2 тысячи тенге при общереспубликанском показателе, равном 203,9 тысячи тенге.

Согласно свежим итогам второго квартала 2023 года, средняя зарплата в стране составила рекордные 365,5 тысячи тенге, а показатель в сфере образования активно догоняет общереспубликанский – 323,2 тысячи тенге.

Как изменились зарплаты учителей, мы узнали из подробного отчета Бюро национальной статистики (БНС).

На сколько выросли зарплаты в сфере образования

Как мы уже отметили среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в сфере образования во втором квартале 2023 года составила 323 230 тенге.

По сравнению с первым кварталом она выросла на 23,8%, а с аналогичным периодом прошлого года – на 10,2%.

А вот учитывая инфляцию, разница становится не такой уж большой. Если за три месяца реальная средняя зарплата среди работников образования выросла на 20,8%, то за год она даже уменьшилась – на 4,8%.

То есть покупательная способность заработных плат казахстанских учителей упала.

Среднемесячная номинальная зарплата в сфере образования. Фрагмент отчета: Бюро национальной статистики

Сколько получают учителя в Казахстане

БНС между тем предоставляет статистику зарплат по разным уровням образования в стране.

Так, в сфере дошкольного образования средняя зарплата, согласно последним данным, составила всего 168 767 тенге. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году в номинальном выражении и на 1% меньше – в реальном.

Среди учителей младших классов, то есть работников начального образования, актуальный показатель составляет 268 288 тенге, что на 10,2% больше прошлогоднего. А с учетом инфляции он оказался на 4,8% меньше.

В сфере среднего образования, куда входит основное, общее среднее, техническое и профессиональное образование, средний размер заработной платы даже превысил общереспубликанский – 376 911 тенге. Эта сумма в денежном выражении выросла на 9,7% за год, но ее покупательная способность также снизилась – на 5,2%.

В области высшего образования средняя зарплата почти совпала с общим по республике показателем – 354 446 тенге. Но и ее не минуло обесценивание. Номинальный рост также составил 9,7%, а реальный – минус 5,2% соответственно.

Вместе с тем отметим, что среди прочих видов образования среднемесячная заработная плата во втором квартале 2023 года составила 246 917 тенге, а во вспомогательной деятельности в области образования – 259 074 тенге.

Таким образом, покупательная способность зарплат за год уменьшилась на всех основных уровнях образования, несмотря на их значительный рост.

Напомним, что в сфере высшего образования между тем установили рекомендуемую минимальную заработную плату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2031678-zarplaty-uchiteley-vyrosli-no-ih-pokupatelnaya-sposobnost-upala-v-kazahstane/