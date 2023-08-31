Станут ли депозиты менее выгодными из-за снижения базовой ставки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК снизил базовую ставку. Свои рекомендуемые предельные ставки по депозитам в тенге, которые будут действовать осенью, также утвердил Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

25 августа Национальный банк РК впервые за 3 года снизил базовую ставку – с 16,75% до 16,5%. Такое решение регулятор принял на основе данных по инфляции. Напомним, по итогам июля она снизилась до 14%.

На этом фоне также могут начать пересматривать условия своих депозитных программ и банки второго уровня. Однако, скорее всего, резкого снижения ставок вознаграждения в ближайшее время не предвидится.

Дело в том, что несмотря на снижение базовой ставки, Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) решил не менять рекомендуемые предельные ставки по вкладам в тенге.

Так, для самых популярных среди казахстанцев несрочных депозитов, которые можно без ограничений использовать и пополнять, на сентябрь и октябрь предельная ставка осталась на прежнем уровне – 16,3%.

У срочных депозитов, с которых можно снимать деньги, но с потерей части вознаграждения, максимальная ставка варьируется от 10,5% до 17,3% – все зависит от срока вклада и наличия возможности его пополнять.

Так, например, самый низкий процент будет у вкладов с возможностью пополнения, открытых на 2 года – 10,5%. Самая высокая ставка у вкладов, без пополнения, открытых на 3 и 6 месяцев – 17,3%.

У сберегательных депозитов, которые отличаются самыми жесткими условиями, ставки могут сильно отличаться в зависимости от условий. Самый высокий процент установили для вкладов без возможности пополнения, открытых на 3 и 6 месяцев, – 18,3%. Самая низкая предельная ставка у пополняемых вкладов, открытых на 2 года, – 13,5%.

Напомним, с таких депозитов нельзя снимать деньги до тех пор, пока не закончится действие договора.

Рекомендуемые ставки по депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Таким образом, можно отметить, что в сфере депозитов, несмотря на снижение базовой ставки, пока не предвидится радикальных перемен. Напомним, средняя рыночная ставка по депозитам в июле находилась на уровне 13,9%.

Тем не менее, стоит отметить, что указанные предельные ставки носят рекомендательный характер и не являются обязательными. Другими словами, банки самостоятельно устанавливают размер вознаграждения в своих депозитных программах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2034641-stanut-li-depozity-menee-vygodnymi-iz-za-snizheniya-stavki-natsbanka/