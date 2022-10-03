Фиктивные разводы: на что идут казахстанцы, чтобы получить льготную ипотеку

Развод. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК заявила, что казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова сообщила, что в Казахстане сейчас действуют две льготные ипотечные программы. Первая – это "7-20-25", в которой участвуют все банки второго уровня.

"Основное отличие – то, что у человека не должно быть жилья в день подачи заявки. То есть молодые семьи, у которых есть однокомнатная квартира, могут продать ее, подать заявку на другой день и купить двухкомнатную квартиру по "7-20-25". Это больше программа, которая обеспечивает жильем средний класс. Вторая программа "Нурлы жер", внутри нее – "Бакытты отбасы" и "Шанырак". Основное отличие – это то, что участвуют только те, кто встали в очереди. У нас сегодня 621 тыс. человек стоят в такой очереди", – добавила спикер.

Ибрагимова отметила, что в рамках программы "Бакытты отбасы: 2-10-20" три года банку выделялось по 50 млрд тенге. В итоге пять тысяч семей приняли в ней участие – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и неполные семьи.

"По итогам трехлетней выдачи займов мы сделали анализ и увидели, что такая категория, как "неполные семьи" последние четыре года растет с наибольшими темпами.

В Казахстане в 2017 году было 54 626 разводов, в 2018 году их количество увеличилось до 54 797, 2019 – на пять тысяч больше и достигло уже 59 796. В "ковидный" период, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тыс., но в 2021 году вновь идет рост и стало 48 239. Одной из причин частично фиктивных разводов, мы считаем, является то, что люди хотят попасть в очередь. Ведь по направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе", – заявила Ляззат Ибрагимова.

В итоге, пояснила она, 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение неполным семьям предоставлять ипотеку только по программе "Шанырак: 5-10-20".

"Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи будет, наверное, примерно 30 тыс. тенге", – резюмировала глава "Отбасы банка".

Ранее стало известно, что "Отбасы Банк" преобразовывается в национальный институт развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1990785-odnu-iz-prichin-razvodov-v-kazahstane-ozvuchila-glava-otbasy-banka/