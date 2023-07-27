Более полумиллиона казахстанцев живут с ипотекой, сообщают аналитики

Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для многих казахстанцев ипотека является единственным способом приобрести собственное жилье. На данный момент в стране проживает более полумиллиона граждан с жилищным займом, передает портал "Крыша".

С текущими ценами на жилую недвижимость не все казахстанцы имеют возможность приобрести ее, не занимая денег и не оформляя ипотечный кредит в банке. Как недавно выяснили аналитики, приобрести квартиру исключительно своими силами могут только 20,5% граждан.

Остальным, чтобы купить жилье, придется обращаться за жилищными займами в банки. Напомним, в мае количество граждан с ипотекой в Казахстане достигло 500 тыс. человек, но по итогам июня их стало еще больше – 507,4 тыс. человек.

С начала года порядка 21,6 тыс. человек оформили ипотеку. За первое полугодие общий объем ипотечного портфеля увеличился на 3,6% или на 187,5 млрд тенге. К 1 июля сумма, которую казахстанцы должны банкам, превысила 5,4 трлн тенге.

Что интересно, в Алматы за это время общая сумма долга по жилищным займам увеличилась на 83,6 млрд тенге, а в Астане, наоборот, снизилась – на 77,1 млрд тенге.

Впрочем, все равно самый большой объем ипотечного портфеля был зафиксирован именно в Астане – 1,3 трлн тенге. Следом идет Алматы – 1,2 трлн тенге. На эти два мегаполиса приходится 46% от общего долга по кредитам на жилье среди жителей страны.

Стоит отметить, что в Казахстане наблюдается снижение средней суммы задолженности по ипотеке – с начала года она уменьшилась на 1,6%, до 10,2 млн тенге.

Самая высокая задолженность в Алматы – здесь в среднем в рамках ипотечного кредита заемщики должны 13,6 млн тенге, то есть более чем на 3 млн тенге больше общереспубликанского показателя. В Астане средняя задолженность составляет 12,7 млн тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие условия рыночной ипотеки действуют в Казахстане. Как оказалось, если оформлять ее не на льготных условиях, сумма переплаты в некоторых случаях может превысить стоимость самого жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2030232-bolee-polumilliona-kazahstantsev-zhivut-s-ipotekoy-soobschayut-analitiki/