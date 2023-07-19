Выплат, которые могут быть назначены автоматически, стало больше в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане по-прежнему работает система проактивного назначения пособий. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о том, какие выплаты могут быть назначены автоматически.

В Казахстане действует Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная в автоматическом режиме определять граждан, которым полагаются какие-либо пособия, социальные выплаты и другая помощь от государства.

Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ЦКС аккумулирована информация о более 19,7 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

Как сообщают в Минтруда, с начала года Цифровая карта семьи таким образом определила уже более 453,4 тыс. граждан, нуждающихся помощи. Всем им были отправлены SMS-сообщения с номера 1414 для проактивного предоставления государственных услуг.

Получателям такого сообщения остается лишь согласиться на получение выплат, и они будут назначены в автоматическом режиме с последующем зачислением средств на банковский счет.

Но в итоге воспользовались этой возможностью только 180,3 тыс. человек. Причин может быть множество, некоторые вполне могли просто не заметить или случайно удалить SMS-сообщение.

Впрочем, переживать на этот счет не стоит, так как граждане, которые не воспользовались проактивным назначением услуги, все равно смогут оформить пособия или социальные выплаты.

Кроме того Цифровая карта семьи отправляет сообщения безработным гражданам. Так, более 64 тыс. человек получили сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что выплат, которые могут быть назначены автоматически, стало больше. Если раньше проактивно назначалось девять пособий и соцвыплат, то теперь их число выросло до десяти.

Впрочем, мы и ранее рассказывали, о том, что со временем количество государственных услуг, которые будут назначаться проактивно, планируется увеличивать. Теперь через ЦКС автоматически могут быть назначены следующие выплаты:

социальные выплаты:

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; по потере кормильца;

государственные пособия:

по потере кормильца; родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа»; адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Также через Цифровую карту семьи были реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат и присвоении или продлении статуса "қандас".

Главное помнить, что SMS-сообщения для автоматического назначения государственных услуг могут приходить только с номера 1414. На подобные сообщения, отправленные с других номеров, отвечать не рекомендуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029249-vyplat-kotorye-mogut-byt-naznacheny-avtomaticheski-stalo-bolshe-v-kazahstane/