На сколько выросли зарплаты казахстанских учителей в новом году

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

С нового года в Казахстане были увеличены оклады у воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, учителей школ и колледжей. На сколько выросли их заработные платы, рассказали в Министерстве просвещения РК.

С 2020 года в Казахстане постепенно повышают зарплаты учителей. Все дело в том, что размеры их окладов заметно отставали от средних показателей по республики.

С 1 января 2023 года по поручению президента РК их заработные платы в очередной раз были увеличены на 25%. Повышение коснулось учителей средних школ, колледжей, а также воспитателей детских садов, методистов и преподавателей дополнительного образования.

Таким образом, зарплата педагогов в настоящее время увеличена в два раза.

Стоит отметить, что у учителей также есть возможность увеличить заработок. Дело в том, что им полагается доплата за дополнительную нагрузку: ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество.

Помимо этого педагоги могут рассчитывать на прибавку за квалификационную категорию и степень магистра, а учителям физкультуры полагается доплата за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.

В ведомстве также напомнили, что с сентября этого года в стране установлена доплата в размере 150% от должностного оклада педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.

"Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты. В профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака «Алтын белгі». Это в дальнейшем лучшим образом отразится на обучении детей", – отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004567-na-skolko-vyrosli-zarplaty-kazahstanskih-uchiteley-v-novom-godu/