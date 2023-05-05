Среднюю зарплату казахстанца за 1-й квартал года назвали специалисты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О том, каких показателей достигла средняя зарплата в Казахстане в 1-м квартале 2023 года, доложило Бюро национальной статистики на своем официальном сайте.

Среднее значение номинальной зарплаты по республике в 1-м квартале 2023 года составило 340 636 тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 19,3%, но в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, произошло снижение на 0,6%.

Медианная заработная плата – номинальный оклад "среднего" казахстанца, находящегося в ряду наемных работников, выстроенных по размеру зарплаты – в 1-м квартале 2023 года составила 225 736 тенге.

В сравнении с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной зарплаты наблюдается в отраслях:

строительства – 34,5%;

информации и связи – 30,3%;

предоставления услуг по проживанию и питанию – 29,2%.

Больше всего среднемесячная реальная заработная плата по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года снизилась в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6%.

Индексы номинальной и реальной зарплат в 1-м квартале года

В разрезе отраслей самый высокий размер зарплаты в:

горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге;

в секторе финансов и страхования – 602 114 тенге;

отрасли информации и связи – 541 218 тенге.

Самый низкий уровень среднего уровня зарплаты в отраслях:

водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тенге;

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тенге.

В разрезе регионов наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Атырауской области – 29,4%, наименьший рост отмечен в Западно-Казахстанской области – 11,9%.

В номинальном выражении самый большой размер заработной платы в Атырауской области – 618 420 тенге, наименьший – в СКО – 241 102 тенге.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной зарплаты среди регионов в 1-м квартале 2023 года составило 3,6 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019637-otmetki-v-340-tys-dostigla-srednyaya-zarplata-kazahstantsa-v-1-m-kvartale-goda/