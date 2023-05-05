Среднюю зарплату казахстанца за 1-й квартал года назвали специалисты

О том, каких показателей достигла средняя зарплата в Казахстане в 1-м квартале 2023 года, доложило Бюро национальной статистики на своем официальном сайте.
Среднее значение номинальной зарплаты по республике в 1-м квартале 2023 года составило 340 636 тенге.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 19,3%, но в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, произошло снижение на 0,6%.
Медианная заработная плата – номинальный оклад "среднего" казахстанца, находящегося в ряду наемных работников, выстроенных по размеру зарплаты – в 1-м квартале 2023 года составила 225 736 тенге.
В сравнении с соответствующим кварталом 2022 года наибольший рост среднемесячной зарплаты наблюдается в отраслях:
- строительства – 34,5%;
- информации и связи – 30,3%;
- предоставления услуг по проживанию и питанию – 29,2%.
Больше всего среднемесячная реальная заработная плата по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года снизилась в сфере предоставления прочих видов услуг – на 8,6%.
Индексы номинальной и реальной зарплат в 1-м квартале года
В разрезе отраслей самый высокий размер зарплаты в:
- горнодобывающей отрасли – 766 555 тенге;
- в секторе финансов и страхования – 602 114 тенге;
- отрасли информации и связи – 541 218 тенге.
Самый низкий уровень среднего уровня зарплаты в отраслях:
- водоснабжения, сбора и обработки отходов – 201 884 тенге;
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 179 388 тенге.
В разрезе регионов наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Атырауской области – 29,4%, наименьший рост отмечен в Западно-Казахстанской области – 11,9%.
В номинальном выражении самый большой размер заработной платы в Атырауской области – 618 420 тенге, наименьший – в СКО – 241 102 тенге.
Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной зарплаты среди регионов в 1-м квартале 2023 года составило 3,6 раза.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019637-otmetki-v-340-tys-dostigla-srednyaya-zarplata-kazahstantsa-v-1-m-kvartale-goda/